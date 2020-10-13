Türkiye'nin bisiklet ihracatı yıl sonunda 50 milyon euroyu geçecek

Türk bisiklet endüstrisi üreticileri, kaliteyi artırarak, özellikle Avrupa'daki ulaşım kültürünün artan ihtiyaçları doğrultusunda ihracat hedeflerini büyüttü.

Bisiklet Endüstrisi Derneği (BİSED) Başkanı Esat Emanet, eylül sonu itibarıyla 49 milyon euroluk bisiklet ihracatı yapıldığını belirterek, "2020 sonu 50 milyon euroyu geçen bir ihracat rakamı olacak." dedi.

Emanet, açıklamasında, Türk bisiklet endüstrisinin, koronavirüs salgınının başlangıcında tüm sektörlerde olduğu gibi durağan bir performans gösterdiğini, söyledi.

"BİSİKLETE OLAN İLGİ, CİDDİ ANLAMDA ARTTI"

Yaz ayları ve toplumsal reaksiyonların Türkiye'de ve dünya genelinde netleşmesiyle bisiklete olan ilginin ciddi anlamda arttığına işaret eden Emanet, "Sektörümüzde mevsimsel eğilimlerin belirleyici olduğu akım, 2020 için çok daha genele yaygın bir trend gösteriyor. Farklı kesim ve yaş grupları, altyapının da iyileşmesi ile birlikte bisikletli yaşamı daha fazla tercih eder hale geldi. Hükümetimiz de belirli kriterler çerçevesinde bisiklete erişimi destekleyen kararları yürürlüğe koyarak aynı anda bisiklet sanayini ve kullanıcısını destekler bir iklimi oluşturdu." şeklinde konuştu.

"İHRACATTA, AB ÜLKELERİ ÖNCELİĞİNİ KORUYOR"

Esat Emanet, AB'nin Türk bisiklet sektörü açısından ihracatta konvansiyonel pazar olduğunu ve önceliğini koruduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"AB ve İngiltere'de yerleşik olan bisiklet kültürü, pandemi ile daha da belirgin ve değerli bir pozisyona yükseldi. Marka ve kaliteye yatırım yapan sanayicimiz, proaktif yaklaşımları neticesinde talebi yakalar ve karşılar pozisyonunu güçlendirdi. Hepimizi sevindiren bu gelişmelerin yanında 'Türk markası bisiklet' algısını erozyona uğratacak üretim ve ihracat yaklaşımları bizler için yakın gelecekteki en dikkat edilmesi gereken husus olarak ortaya çıkıyor."

İHRACAT NOKTALARI

Hollanda, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya ve Finlandiya gibi ülkelerin önemli ihracat destinasyonları olduğunu aktaran Emanet, "İngiltere, parlayan bir talep merkezi olarak pandemide varlığını hissettirdi. Yakın komşularımız arasında Yunanistan ile de ihracatta hareketlilikten bahsedebiliriz." diye konuştu.

"ELEKTRİKLİ BİSİKLET SEGMENTİNDE ATILIM BEKLİYORUZ"

Bu yılın sonunda bisiklet ve elektrikli bisiklette ihracatın 50 milyon euroyu aşmasını beklediklerini aktaran Emanet, şunları kaydetti:

"Eylül sonu itibarıyla 49 milyon euroluk ihracat gerçekleştirildi. 2020 sonu 50 milyon euroyu geçen bir ihracat rakamı olacak. Önümüzde iyi değerlendirmemiz gereken 3 aylık bir zaman dilimi var. Bu süreçte özellikle elektrikli bisiklet segmentinde bir atılım bekliyoruz."