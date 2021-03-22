Türkiye'nin Bulgaristan ve Romanya'ya ihracatı arttı

Türkiye'den Bulgaristan'a geçen yıl 2 milyar 600 milyon dolar, Romanya'ya ise 3 milyar 900 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Bulgaristan'a hazır giyim, işlenmiş gıdalar ve kimyasallarda Türkiye'nin ihracat potansiyelinin ve Romanya'ya da hazır giyim, işlenmiş gıdalar ve kağıt ürünlerinde ihracat potansiyelimizin oldukça yüksek olduğunu bildirdi.

"SANAL TİCARET HEYETİ"

TİM'den yapılan açıklamaya göre, TİM, Bulgaristan ve Romanya'ya yönelik katılımcı firmalara yeni iş birlikleri ve satışlar için fırsatlar sunmak amacıyla "Sanal Ticaret Heyeti" programı düzenledi.

Etkinliğin açılışında konuşan Gülle, kazandıkları tecrübe, atılan yenilikçi adımlarla bu yıl 184 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşacaklarına belirterek, "Komşularımız Bulgaristan ve Romanya’nın toplam nüfusu 25 milyon seviyesinde olsa da bu ülkelerin geniş bir pazara erişim imkanı sağladığını biliyoruz." dedi.

"ARAMIZDAKİ GÖNÜL BİRLİĞİ GÜÇLENİYOR"

Gülle, Romanya ve Bulgaristan'daki Türk yatırımlarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her iki ülkenin de birçok şehri, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Bursa gibi ülkemizin üretim merkezlerine Anadolu şehirlerinden daha yakın. Bölgedeki soydaşlarımız da bu ülkelerle ilişkilerimizde bir köprü vazifesi görüyor; aramızdaki gönül birliğini güçlendiriyor. Ülkemiz iş insanlarının Bulgaristan'da 65 büyük yatırımı mevcut. 3 bini aşkın Türk sermayeli şirket, ülkede faaliyet gösteriyor.





"ROMANYA VE BULGARİSTAN'A YAPILAN İHRACAT SON YILLARDA ÖNEMLİ ORANDA ARTTI"

İsmail Gülle, Romanya ve Bulgaristan'a yapılan ihracatın son yıllarda önemli oranda arttığına işaret ederek, Bulgaristan'a ihracatın 2015'te 1 milyar 800 milyon dolar olurken, geçen yıl yüzde 49 artışla 2 milyar 600 milyon dolara ulaştığını, Romanya'ya ise 2015'te 2 milyar 900 milyon dolar olan ihracatın 2020'de 3 milyar 900 milyon dolara yükseldiğini kaydetti.