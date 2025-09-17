Türkiye'nin CDS puanı düştü

Türkiye bu sabaha, ekonomik veriler açısından güzel bir haberle başladı.

Uluslararası yatırımcıların Türkiye'de yatırım yaparken dikkat ettikleri kredi risk primi- Credit Default Swap (CDS), 6 aylık ve 5 yıllık oranlarda düşüş kaydetti.

Buna göre Türkiye'nin 6 aylık CDS'i 47,99 ve 5 yıllık CDS'i 251,06 puan oldu.

5 YILIN EN DÜŞÜĞÜ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün gerçekleştirdiği bir röportajda "Türkiye'nin risk priminin bu sabah son 5 yılın en düşüğünde.” ifadesini kullandı.

RİSK PİRİMİ NEDİR?

“Risk primi” aslında ülkenin ya da şirketlerin borçlanırken yatırımcılara ödediği ek güvence maliyeti demektir.

Bir ülke borç para almak istediğinde yatırımcılar, o ülkenin geri ödeme riskini değerlendirir.

Eğer ekonomide belirsizlik, yüksek enflasyon, siyasi risk veya dış finansman sorunu varsa yatırımcılar “ekstra faiz” ister. Bu ekstra faize risk primi denir.

Risk primi düştüğünde yatırımcılar o ülkeye daha çok güvenir, borçlanma maliyetleri azalır, yabancı sermaye daha kolay gelir.

Risk primi yükseldiğinde borçlanma faizi yükselir, yatırımlar yavaşlar.