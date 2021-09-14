Türkiye'nin Danimarka'ya ihracat hedefi arttı

Türkiye ile Danimarka arasında yaklaşık 1 milyar dolar ithalata karşı, 1 milyar dolarlık ihracat dengeli bir ticaret hacmi var. Bu rakamların artması için çalışmalar yürütülüyor.

Danimarka ile Türkiye arasında gerçekleşen dengeli ihracat hacminin, Türkiye lehine artması hedefleniyor. Türk firmalarının standartlara uyum sağlayarak ihracatı artırmaya odaklanması, ihracatın artışı için en önemli etken olarak değerlendiriliyor.

DANİMARKA'YA İHRACAT YÜZDE 31,14 ARTTI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'den Danimarka'ya gerçekleştirilen ihracat 1 Ocak-31 Ağustos 2020'de 588 milyon 300 bin dolar iken bu sene aynı dönemde söz konusu ihracat yüzde 31,4 artışla 772 milyon 900 bin dolara yükseldi.



"2 YILDA İHRACAT 2 KATINA ÇIKABİLİR"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Danimarka İş Konseyi Başkanı Emrah İnce, "Yaklaşık 1 milyar dolar ithalata karşı, 1 milyar dolarlık ihracat dengesi olan bir ülkeyle bu mekanizmanın Türkiye'nin ihracatı yönünde ciddi bir şekilde yükseleceğine inanıyorum. Ticaret hacmimizde ithalat belki 800 milyon dolar ya da 1 milyar dolar seviyesinde olacak ama ihracatımızın 1 milyar dolardan 2 milyar dolara 2 sene içerisinde çıkabileceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.