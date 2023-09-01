Türkiye'de doğalgaz abonesi sayısı 20 milyonu aştı Doğalgaz kullanımının yangınlaşması ile birlikte, Türkiye'deki doğalgaz kullananan abonelerin sayısı giderek artıyor. Yetkililer bu hızla devam edildiğinde 2026 yılında Türkiye'nin İtalya ile birlikte Avrupa'nın lideri olabileceğini belirtiyor.

AA

Türkiye'nin 81 iline doğalgaz hizmeti ulaştırıldı. Doğalgazın tüm ülkede aktif olarak kullanılıyor olması nedeni ile abone sayılarında artış görüldü.

Türkiye'nin doğalgaz hizmeti götürülen konut ve serbest tüketici toplam abone sayısı, yılın ilk yarısında 356 bin 539 yeni abone başvurusuyla birlikte 20 milyonu aşarak, 20 milyon 57 bin 379'a ulaştı.

Türkiye'de konut ve serbest tüketici doğalgaz abone sayısı yılın ilk yarısında 356 bin 539 arttı.

Söz konusu artışın 335 bin 114'ü konut abone sayısında, 21 bin 425'i ise serbest tüketici sayısında görüldü.

81 il, 763 ilçe ve 214 organize sanayi bölgesine doğalgaz gidiyor

Sektör raporlarında göre, doğalgazın kullanımının yaygınlaştırılması kapsamında yapılan çalışmalarla ülke genelinde doğalgaz götürülen il sayısı 81 ve ilçe 763, organize sanayi bölgesi de 214'e ulaştı.

"Doğalgaz abonelerinin yüzde 96'sı konut için"

Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, haziran ayı itibarıyla Türkiye'nin toplam doğalgaz abone sayısının ulaştığı rakamı paylaşarak, toplam abonelerin yüzde 96'sını 19 milyon 310 bin ile konut abonelerinin, yüzde 4'ünü 746 bin ile serbest tüketicilerin oluşturduğunu söyledi.

"Son 10 yıllık dönemde abone sayısı sürekli artıyor"

Türkiye'de son 10 yıllık dönemde abone sayısında sürekli artış yaşandığına dikkati çeken Arslan, şu bilgileri verdi:

Türkiye, 20 milyonu geçen doğalgaz abonesiyle Avrupa'da İtalya ve Almanya'dan sonra en çok doğalgaz abonesi olan 3. ülke konumunda bulunuyor. Türkiye'nin 2-3 yıl içerisinde Almanya'yı geride bırakarak Avrupa'da en fazla doğalgaz abonesine sahip ikinci ülke olmasını bekliyoruz.

"Gelecek 5 yılda 85 milyonun üzerinde vatandaş doğalgaza erişecek"

Ülke genelinde devam eden doğalgazı yaygınlaştırma yatırımlarıyla doğalgaz kullanan nüfusun daha da artacağını aktaran Arslan, şu değerlendirmede bulundu:

Bugün itibarıyla doğalgaz ulaşan nüfus 70,5 milyonu aştı. Önümüzdeki 5 yılda Türkiye nüfusunun 90 milyon olması beklenirken yatırımlarla 85 milyondan fazla vatandaşın doğalgaza erişim imkanı olacak.

Türkiye, Avrupa'da doğalgazı en aktif kullanan iki ülkeden biri olma yolunda

Doğalgaz dağıtım şirketlerinin yatırımlarıyla aktif kullanıcı sayısının da yükseldiğini dile getiren Arslan, 2026 sonuna kadar aktif doğalgaz kullanıcı sayısının 71,5 milyona ulaşmasıyla Türkiye'nin İtalya ile Avrupa'da doğalgazı en aktif kullanan iki ülkeden biri olmasının beklendiğini kaydetti.

İstanbul abone sayısında ilk sırada

Öte yandan, toplam abone sayısına şehir bazlı bakıldığında İstanbul 5 milyon 674 bin 88 aboneyle ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 2 milyon 8 bin 884 aboneyle Ankara, 1 milyon 73 bin 385 aboneyle Bursa, 928 bin 128 aboneyle İzmir, 712 bin 858 aboneyle Kocaeli, 570 bin aboneyle Konya takip etti.

Serbest tüketici sayısında da İstanbul birinci şehir

Serbest tüketici sayısında İstanbul 243 bin 849 aboneyle ilk sırada yer alırken, bu kenti, 94 bin 798 aboneyle Ankara, 31 bin 895 aboneyle Bursa, 25 bin 614 aboneyle Konya, 21 bin 120 aboneyle Kocaeli izledi.