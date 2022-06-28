Türkiye'nin doğalgaz ithalatı nisanda yüzde 13,9 azaldı

EPDK verilerine göre, Türkiye'nin doğalgaz ithalatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,9 azalarak, yaklaşık 4 milyar 67 milyon metreküp oldu.

Son paylaşılan bilgilere göre, Türkiye'nin doğalgaz ithalatı havaların ısınması ile birlikte ısınma için kullanılmadığı için düştü. Ancak elde olan doğalgaz stokları da azalma gösterdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) nisan ayına ilişkin "Doğalgaz Piyasası Sektör Raporu" yayınlandı.

Doğalgaz ithalatının çoğu boru hatları ile yapılıyor

AA'nın haberine göre, ithalatın yaklaşık 3 milyar 453 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 613 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Boru hattı ile gelen doğalgaz azaldı, LNG arttı

Bu dönemde boru hatlarıyla yapılan doğalgaz ithalatı yaklaşık yüzde 16,7 azalırken, LNG ithalatı yüzde 6,14 yükseldi. Toplam doğalgaz ithalatı ise nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,9 azalarak, yaklaşık 4 milyar 67 milyon metreküp oldu.

En fazla doğalgaz Rusya'dan

Nisanda en fazla doğalgaz ithalatı 1 milyar 882 milyon metreküple Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 837 milyon metreküple İran, 733 milyon metreküple Azerbaycan takip etti.

Bu dönemde, Rusya, İran ve Azerbaycan'dan yapılan ithalat sırasıyla yüzde 24,9, yüzde 3,41 ve yüzde 4,83 düşüş gösterdi.

Konutların gaz tüketiminde yüzde 3,36 düşüş yaşandı

Söz konusu dönemde, Türkiye'de doğalgaz tüketimi yüzde 6,59 azalarak 5 milyar 130 milyon metreküp oldu. Organize sanayi bölgelerinin doğalgaz tüketimi yüzde 0,51 azalışla 365 milyon metreküpe indi. Elektrik santrallerinde doğalgaz tüketimi yüzde 24,56 düşüşle 672 milyon metreküpe geriledi. Nisanda konutlardaki doğalgaz tüketimi ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,36 azalarak 2 milyar 329 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Doğalgaz stok miktarı yer altı depolama ve LNG tesislerinde düştü

Türkiye'de doğalgaz stok miktarı nisanda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,6 azalışla 1 milyar 326 milyon metreküp oldu. Doğalgaz stokunun yüzde 90,2'sini 1 milyar 197 milyon metreküple yer altı depolama tesisleri, yüzde 9,74'ünü 129 milyon metreküple LNG terminalleri oluşturdu.Bu dönemde yer altı depolama ve LNG tesislerindeki stok miktarı yüzde 33 ve yüzde 46,6 azaldı.