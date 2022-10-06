Türkiye'nin doğalgaz ithalatı temmuz ayında yüzde 15,7 düştü

EPDK verilerine göre, Türkiye'nin doğalgaz ithalatı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 azalarak, yaklaşık 3 milyar 411 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeni ile doğalgaz krizi tırmanıyor. Bu aşamada ülkelerin stokları ve ithalat rakamları mercek altına alınıyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) temmuz ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre ise ülkemizde, ithalatın yaklaşık 3 milyar 28 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 383 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirilildiği belirtildi.

Boru hatlarıyla ve LNG olarak gelen doğalgaz miktarında azalma yaşandı

Bu dönemde boru hatlarıyla yapılan doğalgaz ithalatı yaklaşık yüzde 13, LNG ithalatı yüzde 32,6 düşüş gösterdi. Toplam doğalgaz ithalatı ise temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 düşüşle yaklaşık 3 milyar 411 milyon metreküp oldu.

En fazla doğalgaz ithalatı Rusya'dan

Temmuzda en fazla doğalgaz ithalatı 1 milyar 448 milyon metreküple Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 870 milyon metreküple İran ve 710 milyon metreküple Azerbaycan takip etti.

Bu dönemde Rusya'dan yapılan ithalat yüzde 37,2 azalırken, İran ve Azerbaycan'dan gaz ithalatı sırasıyla yüzde 37,5 ve yüzde 31,5 arttı.

Doğalgaz tüketimi dağılımı

AA'nın haberine göre, Türkiye'de doğalgaz tüketimi yüzde 27,5 azalarak 2 milyar 779 milyon metreküp oldu.

Organize sanayi bölgelerinin doğalgaz tüketimi yüzde 5 düşüşle 294 milyon metreküpe yükseldi.

Elektrik santrallerinde doğalgaz tüketimi yüzde 46,8 düşerek 1 milyar 16 milyon metreküpe geriledi.

Santrallerin gaz tüketimindeki düşüş, toplam tüketim ve ithalatın da düşmesinde belirleyici oldu.

Temmuzda konutlardaki doğalgaz tüketimi ise geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 10,9 artarak 251 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Doğalgaz stokları geriledi

Türkiye'de doğalgaz stok miktarı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 artışla 3 milyar 368 milyon metreküp oldu.

Stokların dağılımı