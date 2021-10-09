Türkiye'nin domates ihracatı arttı

Türkiye 9 ayda 264 milyon 771 bin dolarlık domates ihracatı yaparak bu ürünün üretiminde ihracat pastasındaki payını giderek artırıyor.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerine göre Türkiye'den bu yılın ocak-eylül döneminde yapılan domates ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 17 artarak 264 milyon 771 bin dolara çıktı.

Türkiye, geçen yıl 51 ülkeye gerçekleştirdiği domates ihracatından 313 milyon 405 bin dolar gelir elde etti. Geçen yılın ocak-eylül döneminde 226 milyon 87 bin dolarlık domates ihracatı yapan Türkiye, bu senenin aynı döneminde 53 ülkeye 264 milyon 771 bin dolarlık ürün sattı.

EN FAZLA DOMATES İHRACATI RUSYA'YA YAPILIYOR

Domates ihracatının en fazla yapılan ülkelerin başında ise Rusya geldi. Türkiye, Rusya'ya bu yılın 9 ayında 47 milyon 652 bin dolarlık domates sattı. Rusya'yı 46 milyon 69 bin dolarla Romanya ve 31 milyon 101 bin dolarla Ukrayna izledi.

EN FAZLA DOMATESİ YURTDIŞINA ANTALYA GÖNDERDİ

En çok domates ihracatının yapıldığı şehir ise 100 milyon 383 bin dolarla Antalya oldu. Bu kenti 49 milyon 630 bin dolarla Hatay ve 19 milyon 481 bin dolarla Mersin takip etti.

"AVRUPA ÜLKELERİNDEKİ İHRACATIMIZI ÇEŞİTLENDİRDİK"

Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği Başkanı Müslüm Yanmaz, domates ihracatının 2021 yılı içerisinde sürekli artış göstererek ilerlemesinin üreticileri mutlu ettiğini söyledi. Yılın ilk 6 ayındaki artış rakamının yüzde 12 olduğunu anımsatan Yanmaz, bu rakamın yüzde 17'ye çıkmasının ülke ekonomi açısından da önemli olduğuna dikkati çekti.