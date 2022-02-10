Türkiye'nin dünyaya gıda ihracatı 1 milyar doları aştı

Türkiye’den ABD'ye yapılan gıda ihracatı, 2022 yılının ocak ayında yüzde 76’lık artışla 68 milyon dolardan 120 milyon dolara çıkarken, dünyaya ise toplamda 1 milyar 94 milyon dolar oldu.

Koronavirüs salgınının etkin olduğu 2021 yılında Türkiye'nin gıda ihracatı artış yaşadı ve 2022'nin ocak ayında yükselişini sürdürdü.

Türkiye’den Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) yapılan gıda ihracatı, 2022 yılının ocak ayında yüzde 76’lık artışla 68 milyon dolardan, 120 milyon dolara çıkarken, dünyanın Türkiye’den gıda talebi 2021 yılında yüzde 35’lik artışla 810 milyon dolardan, 1 milyar 94 milyon dolara yükseldi.

ABD, TÜRKİYE'DEN GIDA İTHAL EDEN LİSTENİN DÖRDÜNCÜ SIRASINDA

ABD, Türkiye’den gıda ithal eden ülkeler listesinde dördüncü sırada yer alırken, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), ABD’de Türk gıda ürünlerinin tanıtımı yapmak amacıyla sürdürdüğü TURQUALITY projesi ve ABD’de katıldığı fuarlar sayesinde, Türkiye’den ABD’ye gıda ihracatının artışını domine ediyor.





TÜRKİYE'DEN ABD'YE YAPILAN GIDA İHRACATININ YÜZDE 30'U EGE'DEN

Türk lezzetlerinin dünyada daha fazla tüketilmesi için 3 yıldır TURQUALITY projesi yürüttüklerini, bu çalışmaların meyvelerini toplamaya başladıklarını dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, EİB’den ABD’ye yapılan gıda ihracatının 2021 yılında yüzde 23’lük artışla 267 milyon dolardan 330 milyon dolara ilerlediğini aktardı. Celep, “2021 yılında Türkiye’den ABD’ye yapılan gıda ihracatının yüzde 30’unu Egeli ihracatçılar gerçekleştirdi.” dedi.





"GIDA PAZARI İKİ KAT BÜYÜYECEK"

ABD pazarında konumlarını iki kat büyütecek, gıda ihracatını 2 milyar dolara çıkaracak potansiyel gördüklerini anlatan Celep, “Ege İhracatçı Birlikleri olarak New York’taki Fancy Food Fuarı’na uzun yıllardır Türkiye Milli Katılım Organizasyonu yapıyoruz. Pandemi sonrasında tüm dünya açılmak zorunda. Fuarlar artık açılıyor. Yaşam kendi içindeki dinamiklerle sürdürülebilir hale gelecek, panik yapmadan, tedbirlerimizi alarak pandemi nedeniyle ümitsizliğe kapılmadan ihracatımıza devam etmek durumundayız. Türkiye’nin istihdam ve üretim açısından başka yolu yok. Las Vegas’ta 6-8 Şubat tarihlerinde gerçekleşen Winter Fancy Food Fuarı’na katılım sağladık.” diye konuştu.





KÜÇÜK AMBALAJLI ÜRÜNLER YOĞUN TALEP GÖRÜYOR

Türk gıda sektörünün, ABD’ye ihracatta 2022 yılına parlak bir giriş yaptığına işaret eden Celep, “Ocak ayında ABD’ye ihracatımız yüzde 76’lık artışla 68 milyon dolardan 120 milyon dolara çıktı. Küçük ambalajlı doğal ve organik ürünler yoğun talep görüyor. Bu pazarı İtalyanlara, Fransızlara, İspanyonlara bırakmayacağız. Dünyadaki değişimlerin ülke ekonomilerine yansımalarını analiz edip doğru hamleleri yapacağız." şeklinde konuştu.

SAKIZLI ŞEKERLER ÖN SIRADA YER ALDI

ABD, 2021 yılında Türkiye’den yüzlerce çeşit gıda ürünü talep ederken, zirvede 120 milyon dolarlık tutarla sakızlı şekerler yer aldı. Elma suyu ihracatı Türkiye’ye 80 milyon dolar kazandırırken, mısır taneleri 79 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştı.

KURU KAYISI, ZEYTİNYAĞI REVAÇTA

Kuru kayısı, kuru incir, zeytinyağı, deniz levreği, bitkisel yağlar, meyve sebze mamulleri, baharatlar ABD’ye ihracatta öne çıkan diğer gıda ürünleri oldu.