Türkiye'nin elektrik üretimi de tüketimi de şubatta azaldı Şubat ayında Türkiye Kahramanmaraş merkezli bir deprem yaşadı ve bu afet 11 ili etkisi altına aldı. Aynı aya ait elektrik üretme ve kullanımında azalma göstermesinin sebeplerinden biri de yaşanan bu olumsuz gelişme oldu.

AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimini, tüketimini, tüketici sayısını, kurulu gücü ve tüm bu başlıkların dağılımını aylık periyotlarla paylaşıyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) şubat ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 30,67'si doğalgaz santralleri, yüzde 23,84'ü ithal kömür santralleri, yüzde 13,73'ü linyit santralleri, yüzde 10,24'ü hidroelektrik santralleri ve 12,19'u rüzgar santrallerinde yapıldı.

Bu kaynakları sırasıyla jeotermal, biyokütle, taş kömürü, güneş, asfaltit ve fuel-oil izledi.

Elektrik üretimi şubatta yıllık yüzde 5,29 azaldı

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,29 azalışla 23 milyon 641 bin 34 megavatsaat oldu.

Elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde yaklaşık yüzde 10,87 azaldı

Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde yaklaşık yüzde 10,87 azalarak 18 milyon 932 bin 179 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Tüketimin yüzde 40,03'ü sanayi, yüzde 29,21'i mesken, yüzde 26,91'i kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler tarafından gerçekleştirildi.

Aydınlatmanın payı yüzde 2,44, tarımsal faaliyetlerin payı ise yüzde 1,41 olarak kayıtlara geçti.

Tüketici sayısı arttı

Elektrik üretimi ve tüketimi azalsa da elektrikte tüketici sayısı şubatta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,17 artarak 48 milyon 19 bin 796'ya ulaştı.

Bu dönemde, mesken tüketicilerinin sayısında yaklaşık yüzde 2,53, tarımsal faaliyetler tüketicilerinin sayısında yüzde 0,37 artış görüldü.

Aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 19,96, sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 21,22, kamu ve özel hizmetler sektörüyle diğer tüketicilerin sayısında yüzde 4,8 düşüş yaşandı.

Lisanslı elektrik kurulu gücü yükseldi

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yaklaşık yüzde 3,23 artarak yaklaşık 95 bin 223 megavat oldu.

Kurulu gücün dağılımı

Kurulu gücün yüzde 26,52'si doğalgaz çevrim santralleri, yüzde 24,44'ü barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 11,88'i rüzgar santralleri, yüzde 10,89'u ithal kömür santrallerinden, kalan bölüm ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesislerden oluştu.