Türkiye'nin elektrikli bisiklet ihracatı 3 kat arttı

Salgın nedeniyle iç ve dış talebin yoğunlaştığı elektrikli bisiklette 2020 yılı ihracatı, önceki yıla göre yüzde 300 artarak 39 milyon 234 bin dolara ulaştı.

Koronavirüs salgını alışkanlıkları ve ihtiyaçları değiştirdi. Bu dönemde talebin arttığı elektrik destekli bisiklette ihracat geçen yıl bir önceki yıla göre 3 kat artarak 39 milyon 200 bin dolara yükseldi.

ELEKTRİKLİ BİSİTLET KATMA DEĞERLİ ÜRÜN OLDU

Üzerindeki batarya sayesinde kullanıcısına pedal çevirdiğinde ekstra güç sağlayan elektrik destekli bisiklet, katma değerli bir ihraç ürünü olarak dikkati çekiyor.

ÜRÜN EN FAZLA FİLLANDİYA'YA GİTTİ

Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgiye göre, ihracatta ilk sırada 9 milyon 660 bin dolarla Finlandiya yer aldı. Bu ülkeyi 7 milyon 926 bin dolarla İtalya ve 7 milyon 494 bin dolarla Hollanda izledi.

"SEKTÖRÜN ÜRETİM PLANLAMASI ELEKTRİKLİ BİSİKLETE KAYDI"

Bisiklet Endüstrisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Anıl Şakrak, Avrupa Birliği ülkelerinde elektrikli bisiklet satışının her geçen yıl katlandığını söyledi. Türkiye'deki üreticilerin bu fırsatı iyi değerlendirdiğini belirten Şakrak, sektörün üretim planlamasını yavaş yavaş bu ürünlere kaydırdığını ifade etti.

BİSİKLET SOSYAL MESAFEYİ KORUYAN BİR ULAŞIM ARACI

Şakrak, "İnsanlar salgında sosyal mesafenin en iyi olduğu ulaşım aracı olarak gördükleri bisiklete yönelince satışlarımız patladı. Talep çok artınca temin sürelerimiz uzadı. Tedarikçiler de şu anda bu siparişleri karşılamakta zorlanıyorlar." dedi.

Uzak Doğulu üreticilerin teslim tarihi olarak 2022 yılı ağustos ayını verdiğini, bu süreçte Türkiye'deki üreticilerin önemli bir fırsat yakaladığını dile getiren Şakrak, "Elektrikli bisikletin toplam bisiklet ihracatındaki payı yüzde 42'lere yükseldi. Toplam 92 milyon dolarlık bisiklet ihracatımızın 39 milyon dolarını elektrikli bisiklet ihracatı oluşturuyor. İhracatta ciddi bir artış yakaladık. Bu artış önümüzdeki yıllarda da devam edebilir." diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN İHRACAT YAPTIĞI ÜLKELER

Türkiye'nin 2019 ve 2020'de elektrik destekli bisiklet ihracatı ve en çok ihracat yapılan 5 ülke şöyle: