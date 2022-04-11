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    Türkiye'nin elektrikte kurulu gücü 100 bin megavatı aştı

    Bakan Fatih Dönmez, Türkiye'nin elektrikteki kurulu gücüyle alakalı önemli bir açıklamada bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2022 - 16:07
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 16:56
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    Türkiye'nin elektrikte kurulu gücü 100 bin megavatı aştı

    Türkiye'nin enerji yatırımları sürüyor...

    Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelen Türkiye'de elektrik kurulu gücünün 100 bin megavatı geçtiğini duyurdu.

    "Türkiye 2023'e adım adım ilerliyor"

    Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Fatih Dönmez, "Kamu ve özel sektörün gayretli çalışmalarıyla son 20 yılda kurulu gücümüzü 3 kattan fazla artırdık. Kurulu gücümüz arttıkça ekonomimiz büyüyor. Türkiye 2023'e adım adım ilerliyor." ifadelerine yer verdi.

    Türkiye nin elektrikte kurulu gücü 100 bin megavatı aştı #1

    Türkiye nin elektrikte kurulu gücü 100 bin megavatı aştı #2


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