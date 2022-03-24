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    Türkiye'nin en az gelişmiş ülkelerin teknolojiye katkisi belirlendi

    Türkiye'nin "En Az Gelişmiş Ülkelerin Teknoloji Bankası"na yıllık katkısının 2026'ya kadar yıllık 1,7 milyar dolar olarak tespit edildi.
    • AA
    • 24.03.2022 - 10:19
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    Türkiye'nin en az gelişmiş ülkelerin teknolojiye katkisi belirlendi

    Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kararı uyarınca Türkiye'nin En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) Teknoloji Bankası'na 2026'ya kadar yıllık katkısı 1,7 milyon dolar olarak yenilendi.

    KATKI ŞARTLARI RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

    Türkiye ile EAGÜ'lerin Teknoloji Bankası arasında Türkiye'nin bu bankaya finansal katkısının yenilenmesi hakkında imzalanan anlaşmanın onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

    5 YILDA 1,7 MİLYON KATKI VAR

    Buna göre, Türkiye, 2022'den 2026 yılına kadar 5 yıl boyunca EAGÜ'lerin Teknoloji Bankası'na yıllık 1,7 milyon dolar katkı verecek.

    Türkiye, bankanın faaliyetlerindeki ilerleme ve kaynak çeşitliliği konusundaki kendi değerlendirmesine bağlı olarak bir artış yapmak için yıllık finansal katkısını gözden geçirebilecek.

    Türkiye nin en az gelişmiş ülkelerin teknolojiye katkisi belirlendi #1

    EKOSİSTEMDEN YARARLANACAK PROJELERE KATKI

    Kararda, ayrı bir anlaşmanın konusu olacak şekilde, Türkiye, çoğunluğu ülkedeki ileri ekosistemden yararlanacak ortak projeler şeklinde olmak üzere, konuyla ilgili ve uygun alanlarda EAGÜ'lerin Teknoloji Bankası'na katkıda bulunmaya hazır olduğuna yönelik bir hüküm de yer alıyor.

    ORTAK PROJELERDE YILLIK 200 BİN DOLAR

    Türkiye, ortaklaşa belirlenecek özgül konularda, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile ilgili bu tür ortak projeleri destekleme amacıyla 2022'den 2026'ya kadar 5 yıl süreyle EAGÜ'lerin Teknoloji Bankası'na yıllık 200 bin dolara kadar finansal katkı sağlayacak.


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