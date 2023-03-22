Türkiye'nin en büyük elektrik üretim şirketleri Türkiye'nin en büyük 100 elektrik üreticisinin belirlendiği MW100 Türkiye Araştırması sonuçlandı. Enerji şirketlerinin büyüklük sırasına göre ilk dördü sıralandı.

Uluslararası danışmanlık şirketi Kearney ile Enerji Günlüğü şirketi tarafından hazırlanan "MW100, Türkiye'nin En Büyük 100 Elektrik Üreticisi Araştırması"na göre, kamu kuruluşu Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) sektördeki ağırlığını sürdürüyor.

EÜAŞ zirvede

MW100 Türkiye Araştırması’nda, 21 bin 254 megavatlık üretim kapasitesiyle EÜAŞ zirvede yer aldı.

Türkiye'nin toplam kurulu üretim kapasitesinin yüzde 20,4'üne denk

Elektrik üreticilerinin 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla sahip oldukları kurulu güçlerine göre yapılan araştırmaya göre, EÜAŞ'a bağlı santrallerin 21 bin 254 megavatlık kurulu gücü bulunuyor. Bu rakam, Türkiye'nin 104 bin 136 megavatlık toplam kurulu üretim kapasitesinin yüzde 20,4'üne denk geliyor.

EÜAŞ’ın kurulu gücünün 13 bin 903 megavatını hidroelektrik santralleri, 4 bin 735 megavatını doğalgaz santralleri, 2 bin 424 megavatını yerli kömür santralleri ve 17 megavatını da rüzgar santralleri oluşturuyor.

ENKA ikinci

Özel sektör şirketleri arasında ise 3 bin 969 megavat kurulu güçle en büyük şirket ENKA oldu. ENKA, bu rakamla Türkiye’nin toplam üretim kapasitesinin yüzde 3,8'ini oluşturdu. Araştırmaya imza atan Enerji Günlüğü ve Kearney Türkiye yetkilileri, ENKA’ya ait doğalgaz santrallerinin kurulu güçleri yüksek olsa da piyasa şartları nedeniyle üretim faaliyetlerinin giderek azaldığına dikkati çekti.

Enerjisa üçüncü

En büyük 3. elektrik üreticisi ise 3 bin 727 megavatlık kurulu güçle Enerjisa olarak belirlendi. Alman E.ON ile Sabancı Holding ortaklığı Enerjisa, ilk 3 arasında en dengeli kaynak dağılımına sahip şirket olarak öne çıktı.

Cengiz Enerji dördüncü

Listenin 4. sırasında 3 bin 361 megavatlık kurulu gücüyle Cengiz Enerji, 5. sırasında ise 2 bin 818 megavatlık kurulu gücüyle Eren Enerji yer aldı.

"Türkiye’nin, tüm küresel zorluklara karşın başarı hikayesine devam ettiğini gördük"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kearney Türkiye Direktörü Onur Okutur, MW100’ün, enerji sektörünün yatırımcı profilini detaylı şekilde ortaya koyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: