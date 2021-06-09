Türkiye'nin en değerli markası THY oldu

Brand Finance'ın araştırmasına göre, Türk Hava Yolları 1 milyar 605 milyon dolara yaklaşan marka değeriyle 2019 ve 2020 yıllarında olduğu gibi bu yıl da "Türkiye'nin en değerli markası" olmayı korudu.

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın 2021 yılına ilişkin "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100" araştırmasına göre, Türk Hava Yolları (THY), 1 milyar 605 milyon dolara yaklaşan marka değeriyle 2019 ve 2020 yıllarında olduğu gibi bu yıl da "Türkiye'nin en değerli markası" olarak seçildi.

ARÇELİK EN DEĞERLİ 2. MARKA OLDU

2019 ve 2020 yıllarında olduğu gibi listede ilk sırayı 1 milyar 605 milyon dolarlık marka değeriyle THY alırken, bu şirketi 1 milyar 585 milyon dolarla geçen yıla göre 3 sıra yükselen Arçelik izledi.

İŞ BANKASI 3. MARKA OLARAK BELİRTİLDİ

Listede üçüncü sırayı 1 milyar 193 milyon dolarlık marka değeriyle geçen yıla kıyasla 5 sıra yükselen İş Bankası aldı. Garanti BBVA 1 milyar 190 milyon dolarlık değeriyle 4'üncü, Turkcell 1 milyar 61 milyon dolarla 5'inci, Ziraat Bankası 952 milyon dolarla 6'ncı oldu.

Marka değeri 917 milyon dolar olarak belirlenen Akbank 7'nci sıradaki yerini korurken, 836 milyon dolarla Yapı Kredi 8'inci, 789 milyon dolarla Türk Telekom 9'uncu, 787 milyon dolarla Ford Otosan 10'uncu sıraya yerleşti.

EN DEĞERLİ 100 MARKA ARASINA 7 YENİ MARKA KATILDI

Listeye bu yıl muhtelif iş kollarından 7 yeni marka dahil oldu. Bu markalar; TUSAŞ, Otokoç, Netlog, Anadolu Hayat, Arzum, Ray Sigorta, Karel olarak sıralandı.

İlk 100'de yer alan markaların değerlerinde en yüksek oranda artış yüzde 65,7 ile Aselsan, yüzde 65,1 ile Yünsa Tekstil'de gerçekleşti.

Söz konusu dönemde marka değerinde en yüksek düşüş ise yüzde 51,4 ile Anel Elektrik'te oldu. Bu markayı yüzde 43,5 ile Beşiktaş, yüzde 42,8 ile Otokar izledi.