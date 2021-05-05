Türkiye'nin enerji ithalatı faturası ilk çeyrekte yüzde 13 azaldı

Türkiye'nin enerji ithalatı faturası ocak-mart döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 azalarak 8 milyar 695 milyon dolara düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin yılın ilk çeyreğindeki toplam ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6 artışla 61 milyar 29 milyon dolar olarak gerçekleşirken, geçen yılın ocak-mart döneminde 9 milyar 980 milyon dolar olarak hesaplanan enerji ithalatı ise yüzde 13 azalarak 8 milyar 695 milyon dolara geriledi.

HAM PETROL FİYATININ DÜŞÜŞÜNÜN İTHALAT FATURASINDAKİ ETKİLERİ

Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener, Türkiye'nin enerji ithalat kalemlerinin en önemlisi olan ham petrol fiyatının düşüşünün ithalat faturasındaki etkilerine değinerek, "Ham petrol fiyatlarının düştüğü ilk çeyrekte stoklama politikasına gidilmesi ve geçen yıla kıyasla fiyatların artmasına rağmen talebin toparlanamaması bu düşüşte etkili oldu." dedi.

KORONAVİRÜSE BAĞLI TÜKETİM MİKTARIYLA İLGİLİ

2020'de günlük ortalama 627 bin varil seviyelerinde olan ithalat miktarının, 2021'de 473 bin varil seviyelerine düşerek, 154 bin 352 varil azaldığını işaret eden Akyener, "Gerçekleşen bu yüzde 25 oranındaki düşüş petrol fiyatları, boş stok kapasiteleri ve koronavirüse bağlı tüketim miktarlarıyla orantılı olarak şekillendi." ifadelerini kullandı.

PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI 1.3 MİLYAR DOLAR GERİLEDİ

Yılın ilk üç aylık döneminde, Türkiye'nin toplam ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 49 milyar 900 milyon dolar, ithalatın ise yüzde 9,6 artarak 61 milyar dolar olarak gerçekleştiğini dile getiren Akyener, "Toplam ihracat 7 milyar dolar, ithalat ise 5 milyar 300 milyon dolar arttı. Bu oranlara bakıldığında genel cari dengeler pozitif bir ivmelenme gösterdi. Petrol ve petrol ürünleri ihracatı 21 milyon dolar civarında artarken, ithalatı ise yüzde 13'lük bir düşüşle, 1 milyar 300 milyon dolar civarında azaldı. İlgili azalış oranının ham petrolde yaklaşık yüzde 6 oranında olduğuna bakılırsa, diğer enerji ithalat kalemlerinin ham petrole nazaran daha yüksek oranlarda düşüş gösterdiği anlaşılabilir." ifadelerini kullandı.