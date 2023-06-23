Türkiye'nin enerji ithalatı faturası mayısta azaldı Dış ticaret açığını artıran en büyük kalem enerji ithalatı olarak göze çarpıyor. Enerji ithalatı faturasının mayıs ayında yüzde 23,4 azaldığı bildirildi.

AA

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,4 azalarak 5 milyar 320 milyon 345 bin dolara geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, 5 milyar 320 milyon 345 bin dolar enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Enerji ithalatında yıllık bazda yüzde 23,4 düşüş

Geçen yıl mayıs ayında bu rakam 6 milyar 942 milyon 500 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatının tutarı yıllık bazda yüzde 23,4 azaldı.

Ham petrol ithalatı

Öte yandan, ham petrol ithalatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 17,1 azalarak 2 milyon 462 bin 849 tona geriledi.