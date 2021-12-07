Türkiye’nin enerjide kurulu gücü 99 bin 374 megavat oldu

Türkiye’nin enerjide kurulu gücü 99 bin 374 megavat oldu

TEİAŞ verilerine göre, Türkiye’nin kurulu gücü, 61 santralin katılımı ile birlikte 99 bin 374 megavata yükseldi.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) 2021 Kasım ayı kurulu güç raporuna göre, Türkiye’nin kasım ayı kurulu gücü, toplam 10 bin 323 santral ile 99 bin 374 megavat oldu.

EN FAZLA DOĞALGAZ ÜRETİMİ ARTTI

Kasım ayında, kurulu güçte birincil kaynaklara göre üretimde doğalgaz 25 bin 547 megavat ile ilk sırada yer aldı.

Birincil kaynaklara göre kurulu gücün üretiminde ilk sırada 25 bin 547 megavat ile doğalgaz kaydedilirken, sırasıyla 23 bin 279 megavat ile barajlı, 10 bin 428 ile rüzgar, 10 bin 119 megavat ile linyit, 8 bin 993 megavat üretim ile ithal kömür yer aldı.

TOPLAM SANTRAL SAYISI YÜKSELDİ

Kasım ayında, geçen aya göre, 61 santral ile toplam santral adedinde artış oldu. Bu artışta, yeni kurulan 53 güneş santrali, 3 akarsu, 2 atık ısı, 2 biyokütle ve bir adet doğalgaz santrali rol oynadı.