Türkiye'nin enerjide önceliği daha fazla teknoloji transferi ve yerlileştirme Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, nükleer santral görüşmelerine ve yenilenebilir enerjiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya, Çin ve Güney Kore ile yürütülen nükleer santral görüşmelerine ve Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyeline ilişkin bir paylaşım yaparak Türkiye'nin bu konudaki önceliğinin daha fazla teknoloji transferi ve yerlileştirme olduğunu savundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bayraktar'ın şu ifadelerine yer verildi:

Çin ile nükleer santral görüşmeleri

Çin ile yürütülen nükleer santral görüşmelerinde çok önemli bir noktaya geldik, önümüzdeki birkaç ay içerisinde bunu sonuçlandırmamız gerekiyor.

Sinop'ta 2. nükleer santral planlanıyor

Sinop'ta planlanan 2. nükleer santral için Ruslarla görüşmelerimiz sürüyor.

Güney Kore ile temas sürüyor

Aynı zamanda Güney Kore ile de temastayız.

"5 bin megavatlık küçük modüler reaktörleri sistemimize ekleyebiliriz"

Bayraktar, küçük modüler reaktörler (SMR) konusunda da görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "2050 yılına kadar 5 bin megavatlık küçük modüler reaktörleri sistemimize ekleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

"Yenilenebilir enerji konusunda büyük bir potansiyelimiz var"

Yenilenebilir enerji konusunda, özellikle güneş ve rüzgarda büyük bir potansiyelin olduğu bilgisini paylaşan Bayraktar, şunları kaydetti:

2035'e kadar, 42 bin megavat güneş, 18 bin megavat rüzgar, 5 bin megavat offshore rüzgar enerji santrali planlıyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)