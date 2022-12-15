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    Türkiye'nin fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi açıklandı

    TÜİK'e göre, Türkiye'nin fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi, 2021 yılı sonuçlarına göre 36 oldu.
    • 15.12.2022 - 18:17
    • Güncelleme : 15.12.2022 - 18:21
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    Türkiye'nin fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi açıklandı

    Fiyat düzeyi endeksi, ülkelerin ulusal para birimlerinin karşılaştırmalı olarak döviz kuruna göre alım gücünün göstergesi olarak açıklanıyor.

    Bir ülkenin fiyat düzeyi endeksi, 100'den büyük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre "pahalı", 100'den küçük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre "ucuz" olarak ifade ediliyor.

    Fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi 36

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) , 2021 yılına ilişkin "Satınalma Gücü Paritesi" verilerini açıkladı. Bu verilere göre, Türkiye'nin fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi 2021'de 36 oldu.

    AB ülkelerinin 100 euro ile alacakları, Türkiye'de 36 euro

    Bu değer, AB ülkeleri genelinde 100 euro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin Türkiye'de 36 euro karşılığı Türk Lirası ile satın alınabileceğini gösterdi.

    Türkiye nin fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi açıklandı #1


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