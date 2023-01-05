Türkiye'nin fındık ihracatının üçte biri Trabzon'dan

DKİB verilerine göre 2022'de fındık ihracatında Trabzon önemli bir yer edindi.

Türkiye ihracatında fındık, ürün olarak önemli bir yer yaplıyor. Ancak Türkiye'nin fındık ihracatı 2022'de, bir önceki yıla göre geriledi.

Geçen seneki fındık ihracatında 2021'e göre miktar bakımından yüzde 9, gelir bakımından yüzde 22 düşüş yaşandı.

Fındıktan 2022'de 1,7 milyar dolar gelir elde edildi

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği'nden (DKİB) yapılan açıklamaya göre, 2022'de Türkiye'den toplamda 313 bin 562 ton fındık yurt dışına satılarak 1 milyar 751 milyon 14 bin 347 dolar gelir elde edildi.

Fındık ihracatında Almanya ilk sırada

131 ülkeye gerçekleştirilen ihracatın ilk sıralarında Almanya, İtalya ve Fransa yer aldı.

Trabzon'un fındık ihracatı

2022'de Trabzon'dan 106 bin 398 ton fındık ihracatı yapıldı, karşılığında 551 milyon 256 bin 459 dolar elde edildi.

Fındık ihracatının yüzde 34'lük kısmı Trabzon'dan yapıldı. Böylece Trabzon, fındık ihracatında il bazında liderliğini sürdürdü.

Geçen yıl Trabzon'dan 60 ülkeye fındık gönderildi.

Kentten en çok ihracat yapılan ülkeler İtalya, Almanya, Fransa ve Polonya oldu.

Yüksek enerji fiyatları fındık pazarlarında talep daralmasına yol açtı

DKİB Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, 2022'de geleneksel ihraç pazarı olan başta Avrupa ülkeleri ve diğer küresel pazarlarda son yılların en yüksek enflasyonunun yaşandığını, bunun yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yol açtığı enerjideki arz sıkıntısına bağlı yüksek enerji fiyatlarının da fındık ihraç pazarlarında büyük boyutta talep daralmasına yol açtığını belirtti.

"Birim başına verimin artırılmalı"

AA'nın haberine göre, fındık üretim ve ihracatında geleneksel üstünlüğü koruyabilmek açısından birim başına verimin artırılmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Cirav, "Destekleme politikalarının üreticiyi daha kaliteli ve birim başına verimi artıracak üretime teşvik etmesi gerekiyor. Bunun için Tarım ve Orman Bakanlığının destekleme politikalarını bu minvalde ivedilikle oluşturması gerekiyor. Fındıkta sürdürülebilirliğin sağlanması büyük aciliyet arz ediyor." değerlendirmesinde bulundu.