Türkiye'nin fındık ihracatının yüzde 40'ı Trabzon'dan

Yılın ilk çeyreğindeki 79 bin 50 tonluk fındık ihracatının 32 bin 190 tonu, Trabzon'daki firmalar tarafından gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği'nden (DKİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den yılın ilk 3 ayında yapılan 576 milyon 655 bin 698 dolarlık fındık ihracatının 254 milyon 225 bin 624 dolarlık kısmını, Trabzon merkezli firmalar gerçekleştirdi.

TRABZON'UN FINDIK İHRACATINA ETKİSİ

Buna göre ihracatın miktarda yüzde 40, değerde ise yüzde 44'ü Trabzonlu firmalarca yapıldı. Bu dönemde Trabzon'dan 50 ülkeye fındık ihraç edildi. İtalya, Fransa ve Polonya en çok fındık satılan ilk üç ülke oldu.

"FINDIK İHRACATI HIZLI TOPARLANDI"

DKİB Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, sezon başlarında koronavirüs salgınının uluslararası piyasalardaki olumsuz etkisine bağlı olarak düşüş trendinde olan fındık ihracatının, 2021'in ilk 3 ayında hızlı bir toparlanma gösterdiğini vurguladı.

Cirav, "Sezon sonuna kadar ihracatın artış eğilimini sürdüreceğinden ümitliyiz ve piyasalardan bu yönde sinyal aldık." ifadesini kullandı.