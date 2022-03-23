Türkiye'nin güneş enerjisinde kurulu gücü artıyor

Türkiye yeni yatırımlarla birlikte güneş enerjisi kurulu gücünde Avrupa'da 8, dünyada ise 16'ncı sırada bulunuyor.

Tuzla Viaport Marina'da düzenlenen Solar İstanbul Güneş Enerjisi, Enerji Depolama, Elektrikli Ulaşım ve Dijitalleşme Fuarı ve Konferansı'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Türkiye'nin güneş enerjisinde kurulu gücünün yaklaşık 8 bin megavata ulaştığını bildirdi.

YENİLENEBİLİR KAYNAKLI ELEKTRİK ÜRETİMİ 118 BİN 514 GİGAVATSAATE ULAŞTI

Geçen yıl yenilenebilir kaynaklı elektrik üretiminin 118 bin 514 gigavatsaate ulaştığını aktaran Tancan, şöyle konuştu:

"Sürdürülebilir ve temiz enerji anlayışıyla yenilenebilir enerjide kurulu gücümüz bugün 53 bin 894 megavata geldi ve toplam kurulu güç içindeki payı yüzde 54'e ulaştı. Temiz ve tükenmeyen enerji kaynaklarımızın en önemlilerinden biri güneş enerjisi.

8 YIL ÖNCE GÜNEŞ SANTRALİ YOKTU

8 yıl öncesine kadar şebekeye bağlı hiçbir güneş santralimiz yoktu. Güneş enerjisi kurulumları 2014'te 40,2 megavatla başladı. Son dönemdeki artışlarla 2022 Şubat sonunda güneş enerjisi kurulu gücümüz 7 bin 953 megavata ulaştı."

Tancan, güneş enerjisi kurulu gücünün Türkiye'nin toplam elektrik gücündeki payının yüzde 8'e yükseldiğini ifade etti.

GÜNEŞ ENERJİSİNİN PAYI YENİLENEBİLİR ENERJİ İÇİNDE YÜZDE 14,8

Güneş enerjisinin, yenilenebilir enerji kurulu gücü içindeki payının ise yüzde 14,8 olduğunu dile getiren Tancan, "Güneş enerjisi kurulu gücünde Avrupa'da 8, dünyada 16'ncı sıradayız." dedi.

Tancan, güneş enerjisi kapasitesinin artırılmasına yönelik yapılacak yarışmaları anımsatarak, "Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) GES-4 yarışmaları toplam 1.000 megavat bağlantı kapasitesinin tahsisine ve halihazırda YEKA olarak ilan edilmiş olan Niğde-Bor, Hatay Erzin ve Şanlıurfa-Viranşehir YEKA'da 50 ve 100 megavat kapasiteler halinde 15 adet güneş enerjisi santralinin kurulumuna yönelik olarak planlandı. Niğde-Bor YEKA için yapılacak Bor-1, Bor-2 ve Bor-3 yarışmaları için başvurular 30 Mart'ta alınacak." bilgisini paylaştı.