Türkiye'nin habitat bilgisi kayıt altına alınıyor

Tarım ve Orman Bakanlığın 2017'de başlattığı "Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi" kapsamında derlenen 25 bin veri, yıl sonuna kadar sisteme kaydedilecek.

Türkiye'nin habitat bilgisi yıl başından itibaren artık Geleneksel Bilgi Yönetim Sistemi'nde görülebilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, biyoçeşitliliğin sürdürülebilir yönetimini sağlamak ve bu konudaki gelişmeyi ülke politikası haline getirerek, ekolojik zenginliği korumak amacıyla 2017 yılından itibaren Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi uygulanmaya başlandı.

İLAÇ, MAYA, BOYA GİBİ GELENEKSEL ÜRÜNLERE İLİŞKİN BİLGİLER

Projeyle halkın doğal biyolojik kaynaklardan faydalanarak geliştirdiği ilaç, maya, boya gibi geleneksel ürünlere ilişkin bilgilerin derlenmesi ve ulusal geleneksel bilgi veri sistemi oluşturulması hedefleniyor. Ayrıca, proje kapsamında geleneksel bilgiler koruma altına alınıyor.

ÜRÜNLERİN PATENTİNİ BAŞKALARI ALAMAYACAK

Proje sonucunda, Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğine dayalı geleneksel bilgiler kullanılarak, ürünlerin patentinin yabancılar tarafından alınması önlenebilecek ve geleneksel bilgilere dayalı katma değeri yüksek yeni ürünlerin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetleri için veri ve bilgi sağlanmış olacak.

21 İLDE SAHA ÇALIŞMASI

Proje kapsamında 2018'de Afyonkarahisar, Aydın, Ankara, Hatay, Erzurum, Samsun, Çorum, geçen yıl Bursa, Mersin, Kayseri, Gümüşhane, Şanlıurfa, bu yıl da İzmir, Kırklareli, Trabzon, Van, Isparta, Sinop, Bartın, Aksaray ve Mardin'de olmak üzere 21 ildeki çalışmalar tamamlandı.

BU YIL 20 İLDE SAHA ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

Bu yıl Edirne, Tekirdağ, Gaziantep, Kilis, Elazığ, Uşak, Adana, Osmaniye, Nevşehir, Bolu, Düzce, Tokat, Giresun, Ardahan, Iğdır, Kars, Hakkari, Malatya, Kahramanmaraş ve Sivas'ta saha çalışmalarına başlandı.

Gelecek yıl da İstanbul, Balıkesir, Bilecik, Adıyaman, Muğla, Denizli, Eskişehir, Antalya, Karaman, Kırşehir, Kırıkkale, Kastamonu, Karabük, Amasya, Ordu, Rize, Ağrı, Bayburt, Siirt ve Batman'da saha çalışmasına başlanması, böylece 2021 yıl sonunda 41 ilde, 2023 yılı sonunda 81 ilde çalışmaların tamamlanması hedefleniyor.

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI

Biyokaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Türkiye genelinde 2007-2019 yıllarında 79 vakada 21 farklı ülkeden 146 yabancı hakkında yaklaşık 4 milyon 500 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, bu yıl 17 Eylül'de Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Rus uyruklu bir şahsın izinsiz böcek türleri topladığı tespit edilmiş ve Aydın Şube Müdürlüğü tarafından 2872 sayılı Çevre Kanunu'na istinaden 73 bin 747 lira idari para cezası kesilmişti.