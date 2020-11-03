Türkiye'nin halı ihracatı 10 ayda 2 milyar doları aştı

TİM verilerine göre Türkiye’den 10 ayda 2 milyar 57 milyon 553 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, halı ihracatının koronavirüs salgınının oluşturduğu küresel anlamdaki tüm olumsuzluklara rağmen hedefine doğru emin adımlarla ilerlediğine değindi.

“KORONAVİRÜSÜN KAYIPLARINI KISA ZAMANDA TELAFİ ETTİK”

Pandemi nedeniyle hemen hemen her sektör gibi halıcılığın da olumsuz etkilendiğini aktaran Kaplan, ancak kısa zamanda kayıpları telafi edebildiklerini anlattı.

“TÜRK HALICILARININ PAZARLARI TÜM DÜNYA”

Kaplan, son dönemlerde Suudi Arabistan'da sıkıntılar yaşadıklarını ifade ederek şöyle devam etti:

"Bizler geçmiş yıllarda olduğu gibi birkaç pazara yönelik çalışmıyoruz. Türk halıcılarının pazarları dünya pazarlarıdır. Dünyanın bütün ülkeleriyle neredeyse ihracat ilişkilerimiz var. Elbette mevcut pazarlarımızı korumak, geliştirmek ve bu pazarlardaki varlığımızı sürdürmek zorundayız. Ancak siyasi kararlarla Türk mallarına yönelik sürdürülen karalama kampanyalarını yakından izliyor, bizler de alternatif giriş yolları ve pazarlar arıyoruz. Bu sıkıntıların önümüzdeki süreçte son bulacağına inanıyoruz."