Türkiye'nin ham çelik üretimi ekimde artış gösterdi

Ham çelik üretimi artışı sanayi üretimi içinde önemli bir gelişme olurken, ham çelik üretimi ekimde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artışla 3,5 milyon tona ulaştı.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), ekim ayına ilişkin ham çelik üretim verilerini açıkladı. Verilerde gözlenen ham çelik üretimindeki artışta yurt içi değil, yurt dışı talep önemli rol oynuyor.

EKİM AYINDA AYLIK VE YILLIK OLARAK ÜRETİM ARTIŞ GÖSTERDİ

Türkiye'nin ham çelik üretimi ekimde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artışla 3,5 milyon ton, ocak-ekim döneminde ise yüzde 14,2 yükselişle 33,3 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Nihai mamul tüketimi ise ekimde yıllık bazda yüzde 0,6 azalışla 2,5 milyon ton, ocak-ekim dönemi itibarıyla ise yüzde 13,2 yükselişle 27,6 milyon ton olarak hesaplandı.

ÇELİK ÜRÜNLERİ İHRACATINDA HIZLI YÜKSELİŞ

Çelik ürünleri ihracatı ekimde, geçen yılın aynı ayına kıyasla miktarda yüzde 23 artışla 1,9 milyon ton, değerde ise yüzde 124 yükselişle 1,8 milyar dolara ulaştı. İhracat ocak-ekim döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 24,6 yükselerek 16,6 milyon ton, değerde ise yüzde 98,5 artarak 13,4 milyar dolar oldu.

HAM ÇELİK İTHALATINDA ARTIŞ YAŞANDI

İthalat, ekimde miktarda yüzde 7,9 artışla 1,04 milyon ton, değerde ise yüzde 90,5 yükselişle 1,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ocak-ekim döneminde ise ithalat miktarda yüzde 24,8 artışla 12,9 milyon ton, değerde yüzde 88,6 yükselişle 11,7 milyar dolar seviyesine çıktı.

İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI YÜZDE 115

Geçen yılın ocak-ekim döneminde yüzde 109 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 115 seviyesine yükseldi.

GÜMRÜK TARİFELERİNDEKİ ANLAŞMANIN ARDINDAN YENİ BİR DÖNEME GİRİLDİ

Açıklamada, ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasında çelik ithalatındaki gümrük tarifeleri anlaşmasının ardından, dünya çelik ticaretinde yaşanmakta olan yüksek seviyedeki koruma duvarlarının düşürülmesi yönünde yeni bir döneme girildiği belirtildi.