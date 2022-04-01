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    Türkiye'nin ham çelik üretimi şubatta azaldı

    Türkiye'nin ham çelik üretimi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 azalışla 3 milyon ton olarak kaydedildi.
    • AA
    • 01.04.2022 - 12:46
    • Güncelleme : 01.04.2022 - 13:02
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    Türkiye'nin ham çelik üretimi şubatta azaldı

    Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) şubat ayına ilişkin üretim, tüketim ve dış ticaret verilerini açıkladı.

    ŞUBAT AYINDAKİ HAM ÇELİK ÜRETİMİ 3 MİLYON TON

    TÇÜD'ün açıkladığı verilere göre, şubat ayında Türkiye'nin ham çelik üretimi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 azalarak 3 milyon tona geriledi. Ham çelik üretimi, yılın ilk 2 ayında yüzde 5,7 düşüşle 6,1 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

    Nihai mamul çelik tüketimi şubatta, yıllık bazda yüzde 1,9 artarak 2,9 milyon ton, ocak-şubat döneminde ise yüzde 1,2 gerileyerek 5,9 milyon ton oldu.

    Türkiye nin ham çelik üretimi şubatta azaldı #1

    ÇELİK ÜRÜNLERİ İHRACATI YÜZDE 1,3 ARTTI

    Şubatta çelik ürünleri ihracatı, miktar yönünden yıllık bazda yüzde 1,3 artışla 1,3 milyon ton, değer yönünden yüzde 46,5 yükselişle 1,2 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

    Ocak-şubat döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracat miktar olarak yüzde 2 artarak 2,6 milyon ton, değer olarak yüzde 52,4 yükselerek 2,4 milyar dolar oldu.

    İTHALATTA YÜZDE 12,9'LUK YÜKSELİŞ YAŞANDI

    Şubat ayında çelik ürünleri ithalatı geçen yılının aynı ayına göre miktar yönünden yüzde 12,9 artışla 1,4 milyon ton, değer yönünden yüzde 76,3 yükselişle 1,5 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

    Yılın ilk 2 ayında ithalat, geçen yılın aynı dönemine göre miktar yönünden yüzde 13,8 artışla 2,8 milyon ton, değer yönünden yüzde 67,6 yükselişle 2,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

    Geçen yılın ocak-şubat döneminde yüzde 88,9 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, ithalattaki yüksek oranlı artışın etkisiyle bu yılın aynı döneminde yüzde 80,8 seviyesine geriledi.

    Türkiye nin ham çelik üretimi şubatta azaldı #2

    "RUSYA VE UKRAYNA'DAN İTHALATIMIZ GERİLEDİ"

    TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, Rusya ve Ukrayna'dan hurda ithalatının, şubatta, hurda ihracatına getirilen yüksek oranlı verginin ve kısmen savaşın etkisiyle ciddi oranda düşüş gösterdiğini belirterek, "Rusya'dan hurda ithalatımız yüzde 96,6 azalarak 160 bin tondan 5 bin tona, Ukrayna'dan ithalatımız ise 17 bin tondan 2 bin tona gerilemiştir. Çelik ürünleri ithalatındaki düşüş ise daha sınırlı bir seviyede kalmıştır." dedi.


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