Türkiye'nin hamsi ihracatı hava koşullarına yenildi

Türkiye'den 26 ülkeye hamsi ihracatı 11 ayda 10,1 milyon dolara ulaştı. Bu rakam geçen seneye göre düşük ancak hava koşulları elverdiğinde artması bekleniyor.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB), üyelerinin yaptığı hamsi ihracatı ile ilgili bilgi verdi.

Buna göre, Türkiye'den yılın ocak-kasım döneminde 26 ülkeye 10 milyon 129 bin 431 dolarlık hamsi satıldı.

İhracat azaldı

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, hamsi ihracatının, 2 bin 390 ton karşılığı 13 milyon 516 dolar kazanılan geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 21, değerde yüzde 22 azaldığını ifade etti.

İhracatta Fransa başı çekiyor

Gürdoğan, 26 ülkeye gerçekleştirilen hamsi ihracatında Fransa'nın başı çektiğini belirterek, "Ocak-kasım döneminde Fransa'ya 4 milyon 108 bin 688 dolarlık hamsi satıldı. Fransa'yı 3 milyon 116 bin 870 dolarla Belçika ve 876 bin 902 dolarla ABD takip etti. Geçen yılın aynı döneminden farklı Kazakistan, Suriye, Kenya ve Güney Kore'ye de hamsi ihraç edildi." dedi.

İhracatın düşük olmasının nedeni hava koşulların yetirsiz olması

Trabzon'dan da bu dönem Almanya ve Gürcistan'a toplam 181 bin 444 dolarlık hamsi satıldığını anlatan Gürdoğan, yeni av sezonundan bugüne kadar hava şartlarının uygun olmaması nedeniyle yeterli oranda hamsi avı yapılamadığından ihracatın da kısmen düşük kaldığını kaydetti.