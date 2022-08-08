Türkiye'nin ihracat artışında Rusya başı çekiyor

Temmuz ayı ihracat rakamları, aylık anlamda tarihi rekorla açıklandı. İhracatın alt kalemleri incelendiğinde değer bazındaki artışta Rusya'nın başı çektiği tespit edildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,4 artarak 18 milyar 550 milyon dolara yükseldi.

Türkiye'de açıklanan temmuz ayı ihracat rakamları içinde, değer bazında en fazla ihracat artışının Rusya'ya gerçekleştirdiği bildirildi.

İhracat artışı yürütülen denge stratejisinin ürünü

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle küresel tedarik zincirinde görülen aksamalar ve ülkelerin Rusya ile ticari ilişkilerinin olumsuz etkilenmesine karşın Türkiye, bir denge stratejisi sürdürdü.

Türk ihracatçılarının çözüm odaklı yaklaşımlarıyla Türkiye-Rusya arasındaki ticaret artmaya devam ediyor.

Rusya'ya dış satım temmuz ayında 236,9 milyon dolar arttı

AA'nın haberine göre, Türkiye'nin Rusya'ya dış satımı temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre 236 milyon 932 bin dolar artışla 609 milyon 68 bin dolara çıktı.

Rusya'dan sonra ihracat artışı Bulgaristan'da yaşandı

Bu dönemde, miktar bazında ihracat artışında Rusya'yı, Bulgaristan, ABD, Hollanda, Güney Afrika Cumhuriyeti izledi.

Temmuz ayında, Türkiye'nin dış satımı Bulgaristan'a 218 milyon 439 bin dolar artarak 483 milyon 279 bin dolara, ABD'ye 213 milyon 263 bin dolar artışla 1 milyar 119 milyon dolara, Hollanda'ya 194 milyon 735 bin dolar yükselişle 673 milyon 429 bin dolara, Güney Afrika'ya 135 milyon 496 bin dolar artışla 224 milyon 207 bin dolara ulaştı.

Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı yedinci ülke

Rusya, böylece Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı yedinci ülke oldu. Türkiye'nin Rusya'ya ihracatında en fazla dış satımı kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü yaptı. Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü, temmuz ayında Rusya'ya 115 milyon 256 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

Yaş meyve ve sebze ihracatı ikinci sırada

Kimyevi maddeler ve mamullerini 83 milyon 224 bin dolarla yaş meyve ve sebze, 58 milyon dolarla makine ve aksamları, 49 milyon 532 bin dolarla otomotiv endüstrisi, 43 milyon 756 bin dolarla tekstil ve ham maddeleri izledi.

Rusya'ya ihracatta İstanbul öne çıktı

Rusya'ya dış satımda en fazla ihracatı, 291 milyon 535 bin dolarla İstanbullu şirketler yaptı. İstanbul'u, 46 milyon 147 bin dolarla İzmir, 28 milyon 819 bin dolarla Bursa, 23 milyon 949 bin dolarla Kocaeli, 23 milyon 236 bin dolarla Ankara izledi.