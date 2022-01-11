Türkiye'nin ihracatında ilk 10 ülke

Türkiye ihracatında Almanya ilk sırada yer alırken, ilk 10 ülke de belirlendi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı geçen yıl 2020'ye göre, yüzde 32,9 artarak 225 milyar 367,7 milyon dolara yükseldi. Ve Türkiye, geçen yıl en fazla dış satımı Almanya'ya yaptı.

TÜRKİYE'NİN ALMANYA'YA İHRACATI YÜZDE 22,9 ARTTI

Türkiye'nin 2021 yılında Almanya'ya gerçekleştirdiği ihracat, yıllık bazda yüzde 22,9 artışla 17 milyar 705,4 milyon dolara yükselirken, tarihi zirveye de ulaştı.

BİRLEŞİK KRALLIK İKİNCİ SIRAYA YERLEŞTİ

Almanya'yı; Birleşik Krallık, ABD, İtalya ve İspanya izledi. 2021 yılında Türkiye'nin dış satımı, Birleşik Krallık'a yüzde 26,3 artarak 13 milyar 229,7 milyon dolara, ABD'ye yüzde 45 artışla 12 milyar 844,7 milyon dolara, İtalya'ya yüzde 40,5 yükselerek 10 milyar 660,5 milyon dolara, İspanya'ya yüzde 45,8 artarak 9 milyar 242 milyon dolara ulaştı.

İHRACATTA OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKTI

Geçen yıl Almanya'ya en fazla otomotiv endüstrisi dış satım yaptı. Otomotiv endüstrisi, ülkeye 4 milyar 167,7 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

Otomotiv endüstrisini, 3 milyar 465,8 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 1 milyar 597,5 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 1 milyar 290,3 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 1 milyar 221,7 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri izledi.

Almanya'ya çelik sektörü 762 milyon 934 bin dolar, madencilik ürünleri 147 milyon 17 bin dolar tutarında dış satım yaptı.

GEMİ VE YAT SEKTÖRÜNÜN ALMANYA'YA İHRACAT ARTTI

Almanya'ya dış satım yapan 27 sektörden en fazla ihracatı artan sektör gemi ve yat hizmetleri oldu. Gemi ve yat hizmetlerinin Almanya'ya ihracatı 2021 yılında 2020'ye göre yüzde 207,8 arttı.

Gemi ve yat hizmetlerini, yüzde 82 ile çelik, yüzde 65,7 ile demir ve demir dışı metaller, yüzde 61,6 ile madencilik ürünleri, yüzde 58,8 ile tütün sektörleri izledi.