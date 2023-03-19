Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi Bandırma'da açıldı Dünyada küresel pazar büyüklüğü 60 milyar dolar olan bor karbürün Türkiye’de açılan tesisinde yılda 1000 ton bor karbür üretilmesi planlanıyor. Bor karbürün savunma sanayinin gücüne güç katması bekleniyor.

Dünya bor rezervinin yüzde 73'üne sahip Türkiye’nin ilk bor karbür tesisi, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde açıldı.

Savunma sanayisinin gücüne güç katacak bor karbür tesisinde yılda 1000 ton bor karbür üretilecek.

Katma değer artacak

Tam kapasite çalıştığında 279 kişinin istihdam edileceği tesisle birlikte bor cevherindeki katma değer artacak.

Metalurji, nükleer, otomotiv alanı ile aşınmaya dayanıklı mekanik parçalarda da kullanılacak bor karbür üretimi ekonomiye de can suyu olacak.

1 ton bor karbür 45 bin dolar

Buna göre bir ton bor, dönüştükçe değerlenecek.

İşlenmemiş bir ton borun fiyatı 150 dolar olurken, yine 1 ton borik aside 1000 dolar fiyat biçiliyor.

Dönüşüme girdiğinde ise fiyat katlanıyor.

Bir ton bor karbür 45 bin dolar, zırh 300 bin dolar, takım tezgah ucu 1 milyon 200 bin dolar, kumlama nozulu 2 milyon 700 bin dolar ve bor karbürden yapılan 1 ton roket nozulu ise 4 milyon 300 bin dolar olarak değerleniyor.

Yeni bir rekor gelebilir

Eti Maden, geçen yıl 1 milyar 321 milyon dolarlık satış geliriyle rekor kırdı.

2022 yılında 2,67 milyon ton bor satışı yapıldı.

Bu da Türkiye'nin küresel bor piyasasındaki payını yüzde 63'e yükseltti.

80 milyon dolarlık bir yatırımla hayata geçirilen tesisten yıllık 40 milyon dolar gelir elde edilmesi hedefleniyor.

"Ambargoların bize yaşattığı kayıplar giderilecek"

Dünyada küresel pazar büyüklüğü 60 milyar dolar olan bor karbürün Türkiye’nin önünü açacak yeni bir gelişme olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise “Bor karbür, zırh aşınmaya dayanıklı mekanik parça üretimi gibi uygulama alanları da savunma sanayinin vazgeçilmezidir. Personel yeleklerinden korunaklı levhalara kadar pek çok yerde bu ürünleri görmek mümkündür. Bor karbür ülkemize stratejik katkı sağlamaktadır. Ambargoların bize yaşattığı kayıplar giderilecek.” dedi.