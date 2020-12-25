Türkiye'nin ilk lityum üretim tesisi yarın açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katılacağı, Eti Maden Tesisleri'ndeki lityum karbonat üretimin tesisinin açılışı Eskişehir'de gerçekleştirilecek.

Türkiye'de son yıllardaki yerlileşme ve millileşme hamlesinde önemli bir adım atılıyor.

Bu kapsamda Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi'nde kurulu Eti Maden Tesisleri'ndeki lityum karbonat üretimine tesisi yarın açılacak.

BATARYA VE PİLLERDE KULLANILACAK LİTYUM BORDAN ÜRETİLECEK

Yapılan açıklamada Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) başta olmak üzere tüm elektrikli otomobillerin, mobil telefonların, elektrikli araçların bataryalarında ve elektrikle çalışan aletlerin pillerinde kullanılan lityum, Türkiye’de ilk defa yerli olarak bordan üretileceği açıklandı.

İLK ETAPTA YILLIK 10 TON LİTYUM KAPASİTESİ

İlk etapta yıllık 10 ton lityum üretilecek tesisin resmi açılışı, yarın saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katılacak.

Tesisin kapasitesinin daha sonra yıllık 600 tona ulaşması planlanıyor.