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    Türkiye’nin ıspanak ihtiyacının dörtte biri Bursa'dan

    Ispanakta hasat dönemi başladı. Türkiye'nin ıspanak ihtiyacının dörtte birinin karşılandığı Bursa'da da hasat dönemi başladı.
    • 29.10.2022 - 10:32
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    Türkiye’nin ıspanak ihtiyacının dörtte biri Bursa'dan

    Demir deposu olarak bilinen, birçok hastalığa iyi gelin ıspanak tarlalardan toplanıp tezgahlarda görünmeye başladı.

    Türkiye’nin en verimli ovalarından birisi olan Bursa’nın Yenişehir ilçesinde ıspanak hasadı sürüyor.

    Ürünün yüzde 60'ı ihraç ediliyor

    Türkiye’nin ihtiyacının dörtte birinin karşılandığı Yenişehir’de üretilen ıspanakların yüzde 60’ı Avrupa ve dünya ülkelerine ihraç ediliyor.

    Bereketli toprakları ve kalite ürünleri ile Türkiye ve Avrupa’da isim yapan Bursa’da yetiştirilen ürünler sofraları süslüyor. Yaklaşık 2.500 dönümde ıspanak üretilen Yenişehir’de hasatta 100 bin tona yakın ürün alınıyor.

    Türkiye’nin ıspanak ihtiyacının dörtte biri Bursa dan #1

    "2.500 dönümde ıspanak çalışıyoruz. Buralardan 100 bin tona yakın ürün alıyoruz"

    Çeltiçi Köyü Kooperatifi Başkanı Hikmet Avşar, “Ispanakta Türkiye’nin dörtte bir ihtiyacını Yenişehir karşılıyor. Bursa bölgesinde sezonda 10 bin kişinin elle yaptığı işi biz hasatta bir operatörle makineyle bir günde yapıyoruz. Yaklaşık 2.500 dönümde ıspanak çalışıyoruz. Buralardan 100 bin tona yakın ürün alıyoruz. Çıkan ürünlerin yüzde 60’ı ihracata giderken, kalan kısım iç piyasaya satılıyor. Bunlardan yaklaşık 40 milyon liraya yakın ciro elde ediyoruz." dedi.

    Türkiye’nin ıspanak ihtiyacının dörtte biri Bursa dan #2

    Tarlada 4 pazarlarda 15 lira

    İHA'nın haberine göre, ıspanak tarlada 4 liraya alıcı bulurken, pazarlarda ise 10 ile 15 lira arasında satılıyor.

    Türkiye’nin ıspanak ihtiyacının dörtte biri Bursa dan #3

    Türkiye’nin ıspanak ihtiyacının dörtte biri Bursa dan #4


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