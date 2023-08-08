Türkiye'nin jeotermal kaynak kapasitesi 62 bin megavat Türkiye enerji kaynaklarında dışı bağımlılığı azaltmak için kendi kaynaklarına yöneldi. Jeotermal enerji de Türkiye için önemli bir enerji kaynağı ve entegre kullanım ile etkinlik alanının artırılması hedefleniyor.

AA

Jeotermal Enerji Derneği (JED) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kındap tarafından Türkiye'nin jeotermal enerji kaynak potansiyelinin 62 bin megavat olduğu açıklandı.

Kındap, Türkiye'nin enerji üretimi, konut ısıtması, seracılık ve turizmde 5 bin megavat seviyesinde jeotermal kullanımı olduğunu bildirdi.

Kındap, Anadolu coğrafyasında 1.500'ün üzerinde doğal jeotermal çıkış noktası bulunduğunu ifade etti.

"Jeotermal kaynak zenginliği açısından Türkiye Avrupa’da lider"

JED Başkanı Kındap, Jeotermal kaynak zenginliği açısından Türkiye'nin Avrupa’da lider, dünyada ise dördüncü sırada yer aldığını anımsattı.

"Petrol arama ile jeotermal kaynak arama çalışmaları birbirine benzer"

Türkiye'de petrol arama ve sondaj çalışmalarında son yıllarda yaşanan olumlu gelişmelerin altında Türk sondaj şirketlerinin jeotermal kaynak aramalarında elde ettiği deneyimin büyük etkisi bulunduğuna işaret eden Kındap, şunları kaydetti:

Jeotermal kaynakların bulunduğu bölgede sağladığı istihdam olanakları, elektrik üretiminden seracılığa, konut ısıtmadan balıkçılığa kadar geniş bir alanda kullanım imkanı ve ekonomimize sağladığı katkı düşünüldüğünde; bu kaynaklardan daha fazla yararlanılması çevresel ve ekonomik hedeflerimiz açısından önem arz ediyor.

"Anadolu bir jeotermal cenneti"

Anadolu'nun binlerce yıldır jeotermal zenginlikle bütünleşen, o kaynakla ısınan, yine o kaynakla şifa bulan insanların yaşadığı muhteşem bir coğrafya olduğunu vurgulayan Kındap, şöyle devam etti: