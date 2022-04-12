Türkiye'nin kara yolu ağı 2053 hedefleri hazır

Türkiye'nin gündeminde 2053'te kesintisiz ve konforlu ulaşımın sağlanması için bölünmüş yol ağının 38 bin 60 kilometreye, otoyol ağının ise 8 bin 325 kilometreye yükseltilmesi hedefi var.

Dünyada kara yolu ulaşımı yolcu ve yük taşımacılığında öne çıkıyor. Bu düşünce ile, Türkiye'nin son 19 yılda kara yollarındaki yatırımları ile geldiği noktayı 2053 yılına kadar daha konforlu bir aşamaya getirmek için planlar yürütülüyor.

Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı kapsamında hazırlanan "Ulaştırma 2053 Vizyonu" raporuna göre, yolcu ve yük taşıma talebinin güvenli, konforlu ve zamanında karşılanma isteğini yerine getirecek birçok proje hayata geçirilecek.

Yapılması planlanan otoyollarla ulaşım sağlanacak, taşımacılık ivme kazanacak ve turizme daha çok hizmet verilecek.

Kara yolu hizmet düzeyi en üst seviyeye çıkartılacak

Bu süreçte ana hedeflerden biri kara yolu hizmet düzeyinin en üst seviyeye çıkarılması olacak. Devreye alınacak projelerle "kesintisiz ve konforlu" ulaşım tesis edilmesi hedefleniyor.

30 yıllık kara yolları haritasının amacı standartları yükseltmek

Çalışmalar kapsamında, bölünmüş yol yapımı, ağır taşıt trafiği yüksek güzergahların bitümlü sıcak karışım (BSK) kaplamalı hale getirilmesi, trafik güvenliği altyapısı ve denetim hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaza kara noktalarının iyileştirilmesi, çevreci yolların yaygınlaşması ve geometrik standartlarının yükseltilmesi planlanıyor.

Hem güvenlik hem konfor artıyor

Yeni strateji ve gerçekleştirilen kara yolu altyapı yatırımlarıyla yollardaki hizmet seviyesi, seyahat konforu ve trafik güvenliği artırılıyor.

Bölünmüş yol ve otoyol ağı genişletilecek

Söz konusu dönemde Türkiye'de yapılan çalışmalar ve yatırımlarla bölünmüş yol ağı 6 bin 101 kilometreden 28 bin 647 kilometreye, otoyol ağı ise 1714 kilometreden 3 bin 633 kilometreye çıkarıldı. 2053'e kadar bölünmüş yol ağının 38 bin 60 kilometreye, otoyol ağının ise 8 bin 325 kilometreye yükseltilmesi öngörülüyor.

Doğu-batı, kuzey-güney koridorunda stratejik projeler

AA'nın haberine göre, hayata geçirilecek projelerin doğudan batıya, kuzeyden güneye Türkiye'de ulaşımı kolaylaştırması hedefleniyor.

2053 yılına kadar tamamlanması planlanan otoyollardan öne çıkanlar şunlar:

- Aydın-Denizli Otoyolu

- Kuzey Marmara Otoyolu'nun Hadımköy-Başakşehir Etabı

- Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu kapsamında Malkara-Çanakkale, Malkara-Kınalı, Çanakkale-Savaştepe etapları

- Mersin-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu (Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi)

- Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu

- Antalya-Alanya Otoyolu

- Sapanca-Afyonkarahisar Otoyolu

- Samsun-Mersin Otoyolu

- Trabzon-Habur Otoyolu

- Afyon-Burdur Otoyolu

- Alanya-Silifke Otoyolu

- Delice-Samsun Otoyolu

- Ankara-İzmir Otoyolu

- Bozüyük-Afyonkarahisar Otoyolu

- Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu (Kız Kalesi-Taşucu Kesimi)

- Denizli-Burdur-Antalya Otoyolu

- Gerede-Merzifon-Bürgulak Otoyolu

- Sivrihisar-Bursa Otoyolu

- Şanlıurfa-Habur Otoyolu (Diyarbakır bağlantı yolu dahil)