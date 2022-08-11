Türkiye'nin kredi risk primi 3 ayın en düşüğünde

Dün ABD'de açıklanan enflasyon verisi Türkiye'nin kredi risk primlerine olumlu yansıdı.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), dün ABD'de beklentilerin altında kalan enflasyon verisinin ardından gelişen ülke risk primlerindeki aşağı yönlü harekete paralel düşüşünü sürdürerek 664 baz puana indi.

Dünya genelinde gelişen ülke risk primleri düşüşte

Dün, ABD'de enflasyonun beklentilerin altında kalması piyasalarda risk algısının azalmasına sebep olurken, dünya genelinde özellikle gelişen ülke risk primlerinin düşüş eğilimi hızlandı.

Fed'in adımları yatırımcının odağında

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılbaşından bu yana güçlü seyreden enflasyonla mücadelede attığı ve atacağı adımlara ilişkin beklentiler yatırımcı kararları üzerinde etkili oluyor. Son dönemde ülkede güçlenen resesyon endişeleri, Fed'in politika alanını daraltacağı ve ultra şahin duruşundan vazgeçmek zorunda kalacağına yönelik beklentileri öne çıkarttı.

Düşüşü etkileyen faktörler

Emtia fiyatlarındaki gerileme

Azalan jeopolitik riskler

Artan küresel risk iştahı ile gelişmekte olan ülke varlıklarına ilginin artması

Türkiye özelinde tahıl koridorunun açılması

Rusya ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilere dair gelişmeler

Risk iştahı gelişen ülkeler için artmaya devam ediyor

AA'nın haberine göre, dünkü ABD enflasyon verisi sonrası dünya genelinde artan risk iştahıyla gelişen ülke risk primleri gerilemesini sürdürdü.

Buna göre, Türkiye'nin 5 yıllık CDS değeri, 9 Mayıs'tan bu yana en düşük seviye olan 664 baz puana, Brezilya'nın 5 yıllık CDS değeri 250 baz puana, Meksika'nın 5 yıllık CDS değeri 140 baz puana ve Güney Afrika'nın 5 yıllık CDS değeri 238 baz puana düştü.

14 Temmuz'da 898,33 baz puan seviyesine kadar çıkan Türkiye'nin 5 yıllık CDS değeri, özellikle 27 Temmuz'daki Fed'in faiz kararının ardından düşüş eğilimine girmişti.

Brezilya'nın 5 yıllık CDS değeri 26 Temmuz'da 299, Meksika'nın 176 ve Güney Afrika'nın 352 baz puan seviyesinde bulunuyordu.