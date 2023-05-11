Türkiye'nin kredi risk primi 500 puanın altına geriledi Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi, günlük 50 puandan fazla düşüşle 497 baz puana indi.

AA

Dünya genelinde enflasyonun düşüşe geçmesiyle başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere merkez bankalarının "şahin" politikalarını sonlandıracağı beklentisi risk algısının azalmasına sebep oldu.

Merkez bankalarının yıl başından bu yana güçlü seyreden enflasyonla mücadelede attığı ve atacağı adımlara ilişkin beklentiler, yatırımcıların kararları üzerinde etkili oluyor.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), günlük 50 puandan fazla düşüşle 500 baz puanın altına indi.

Ayrıca bu gelişme ile birlikte Türkiye'nin risk primlerinin düşüş eğilimi hızlandı.

Aralık 2022'den bu yana ilk kez 500 baz puanın altında

Türkiye'nin 5 yıllık CDS değeri günlük 50 puandan fazla düşüşle Aralık 2022'den bu yana ilk kez 500 baz puanın altına indi.

497 seviyesinde

Ülkenin risk seviyesi TSİ 12.30'da 497 seviyesinde bulunuyor.