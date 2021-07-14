Türkiye'nin Libya'ya ihracat yüzde 67 arttı

Daha önce önemli ticaret ilişkileri olan Türkiye ve Libya, ticaretlerine devam etmek için anlaşmalara imza atarken, Türkiye'nin Libya'ya ihracatının yüzde 67 arttığı bilgisi geldi.

Türkiye ile Libya arasında Kasım 2019'da imzalanan deniz yetki alanları anlaşması sonrası ülkeler arası askeri, siyasi diplomatik ve ekonomik ilişkiler gelişmeye devam ediyor.

Özellikle şubatta geçici hükümetin görevi devralması sonrasında ülkeler arası ekonomik ilişkiler hızlanırken, gelişmeler Türkiye'nin ihracatına da olumlu yansıdı.

İLK 5 AYDA TOPLAM 983 MİLYON DOLAR İHRACAT

Ocak-mayıs döneminde Türkiye geneli ihracat yüzde 38,3 artarken Libya'da bu rakam yüzde 67'ye ulaştı. İlk 5 ayda ihracat 983 milyon dolar, mayısta ise 158 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mayıs ihracat artışı ise yüzde 138'e yükseldi.