Türkiye’nin Libya’ya ihracatı 2,5 milyar dolar

Türkiye'nin Libya'ya ihracatı 2021'de önceki yıla göre yüzde 64,9 artarak 2 milyar 443 milyon dolara ulaştı.

Libya, kamuoyunda Türk müteahhitlerinin ülkede yaptığı inşaatlarla ve bu çalışmalarının karşılığının da bir kısmını alamadığı bir pazar olarak biliniyor. Ancak son yıllarda iki ülke arasında ticareti geliştirmek için yapılan çalışmalarla önemli bir aşama kaydedildi.

DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi'nin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) rakamlarından yaptığı araştırmaya göre, 2,44 milyar dolarlık ihracatın yapıldığı Libya, bu rakamla Türkiye'nin toplam ihracatından yüzde 1,06 pay aldı.

Aralıkta yapılan ihracat ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75'lik artışla 238,9 milyon dolara ulaştı.

LİBYA'YA EN YÜKSEK İKİNCİ YILLIK İHRACAT

Türkiye, geçen yıl 2,44 milyar dolarla Libya'ya en yüksek ikinci yıllık ihracatını gerçekleştirmiş oldu. Daha önce en yüksek rakam 2,7 milyar dolarla 2013 yılında görülmüştü.

LİBYA'YA EN ÇOK KİMYEVİ MADDELER, MOBİLYA VE MÜCEVHER İHRAÇ EDİLDİ

Libya'ya 2021 yılında en çok ürün ihraç eden sektörlerin başında 332 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri geldi. Bu sektör ihracatını yıllık bazda yüzde 31,9 artırdı.

Kimyevi maddeleri 298,1 milyon dolarla mobilya, kağıt ve orman ürünleri, 281,8 milyon dolarla mücevher, 251 milyon dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, 246,5 milyon dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon sektörleri takip etti.

Libya'ya ihracat elektrik ve elektronikte 170,8 milyon dolar, çelikte 146,3 milyon dolar, demir ve demir dışı metallerde 127,5 milyon dolar, halıda 96,9 milyon dolar, makine ve aksamlarında 86,6 milyon dolar, çimentoda 55,6 milyon dolar, otomotiv endüstrisinde 54,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

MÜCEVHER İHRACATI YÜZDE 435 ARTTI

DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, geçen yıl Libya'ya en çok kimyevi maddeler grubunda ihracat yapıldığının bilgisini vererek, en dikkat çekici artışın yaşandığı sektörün mücevher olduğunu vurguladı.