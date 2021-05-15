Türkiye'nin Libya'ya ihracatı yüzde 58 arttı

Türkiye'nin Libya'ya ihracatı yılın ilk 4 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 58 artarak 826 milyon dolara yükseldi.

Ocak-nisan döneminde Türkiye'nin genel ihracatı yüzde 33,1 artarken, Libya'da bu artış genel ortalamanın neredeyse iki katına yaklaşarak yüzde 58 olarak tespit edildi.

Ülkeye yapılan ihracattaki artış oranı nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 228'e çıkarak 263 milyon 3 bin dolara ulaştı.

AFRİKA KITASINA AÇILAN TİCARET KAPISI

İkili ilişkilerdeki olumlu gidiş ticarete de yansıyor. Uzmanlar, Libya’nın Afrika kıtasına açılan kapı olarak, ihraç edilen ürünleri, buradaki lojistik merkezden 53 Afrika ülkesine ulaştırmanın mümkün olduğunu dile getiriyor.