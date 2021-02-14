Türkiye'nin lojistik avantajları yatırımcılar için önemli

Türkiye, Asya, Avrupa ve Afrika'nın ortasında bulunması ve üç tarafının denizlerle çevrili olması nedeniyle lojistik açıdan yabancı yatırımcılar için oldukça avantajlı.

Son yıllarda kara, hava ve deniz ulaşımına önemli yatırımlar yapılırken, bu durum yük ve kargo taşımacılığı, dolayısıyla dış ticaret rakamlarına yansıdı.

Geride kalan 18 yılda 930 milyar lira civarında lojistik yatırımı gerçekleştirilirken, bunun yüzde 62'sini kara yolu yatırımları oluşturdu. Bu dönemde kara yolu yatırımlarının yaklaşık tutarı 566 milyar lira olarak hesaplandı.

Söz konusu dönemde bölünmüş yol uzunluğu 6 bin 100 kilometreden 28 bin 195 kilometreye, otoyol uzunluğu da 1714 kilometreden 3 bin 523 kilometreye yükseldi.

SİVİL HAVALİMANLARININ YILLIK TOPLAM 317.85 MİLYON YOLCU KAPASİTESİ VAR

Başta İstanbul Havalimanı olmak üzere, bu alanda ciddi projelere imza atan Türkiye'nin geçen yıl itibarıyla sivil hava trafiğine açık havalimanı sayısı 56 olurken, bu havalimanları yıllık toplam 317 milyon 850 bin yolcu kapasitesine sahip.

Yolcu trafiği, 2019 sonu itibarıyla 208 milyon 900 bin olarak gerçekleşirken, bu sayı geçen yıl, koronavirüs algınının olumsuz etkilerine rağmen, kesinleşmemiş verilere göre 81 milyon 700 bin oldu.

DEMİR YOLU YATIRIMLARI ARTTI

Demir yolu yatırımları da Türkiye'nin son yıllardaki lojistik kapasitesini artıran faaliyetler arasında yer aldı. Avrupa yönüne Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Polonya, Avusturya, Slovakya, Çekya ve Almanya'ya, Bakü-Tiflis-Kars Hattı üzerinden Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan'a ve yine bu hat üzerinden Rusya ve Çin'e blok yük trenleri işletiliyor.

LİMANLARDA GEÇEN YIL 139 MİLYON İHRACAT YÜKÜ ELLEÇLENDİ

İstanbul ve Çanakkale boğazları Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere daha güneydeki bölgelere inme imkanı verirken, dünyanın geri kalanıyla da bu ülkelerin deniz yoluyla temasını sağlıyor.

Yurt genelinde Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS) sertifikasına sahip ve ticari yük taşımacılığı hizmeti veren 182 kıyı tesisi bulunuyor. Bu tesislerde geçen yıl 486 milyon 702 bin 168 ton yük elleçlendi ve bunun 138 milyon 902 bin 823 tonunu ihracat yükleri oluşturdu.