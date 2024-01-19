Türkiye'nin makine ihracatı 2023'te 28 milyar doları aştı! Yeni hedef 30 milyar dolar Makine İhracatçıları Birliği verilerine göre, Türkiye'nin serbest bölgeler dahil toplam makine ihracatı 2023'te, önceki yıla göre yüzde 11 artarak 28,1 milyar dolara ulaştı.

AA

Türkiye'nin ihracat artışında makine ihracatı da ağırlıklı yer tutuyor.

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) bir açıklama yaparak, makine imalat sanayisinin konsolide verilerini aktardı.

Buna göre, Türkiye'nin serbest bölgeler dahil toplam makine ihracatı geçen yıl, 2022'ye göre yüzde 11 artırarak 28,1 milyar dolara çıktı.

Türkiye'nin ana pazarı Almanya

Yıl boyunca makine ithalatının yatay seyrettiği Almanya, yüzde 7,6 artış ve 3,5 milyar dolarlık ihracatla Türkiye'nin bu alandaki ana pazarı oldu.

İkinci sırada Rusya yer alıyor

İkinci sırada yer alan Rusya'ya ihracat yüzde 68,3 artarak 3 milyar dolara yaklaştı.

Makine ihracatının 1 milyar dolar üzerinde seyrettiği ABD, İtalya ve Birleşik Krallık'ta yüzde 10'a varan artışlar sağlandı.

En fazla ihracatı yapılan 3 ürün grubu

En fazla ihracatı yapılan 3 ürün grubu "evsel ve endüstriyel soğutma makineleri", "içten yanmalı motor ve aksamı" ile "inşaat ve madencilik makineleri" oldu.

Takım tezgahları ihracatı yüzde 15,3 artarak 1,5 milyar dolar eşiğine ulaştı. Sektörün kilogram başına ihracat fiyatı ortalaması da 6,2 dolardan 7,2 dolara yükseldi.

"Yeni yılda hedef 30 milyar dolar"

MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu, açıklamada, dünya makine ihracatının yüzde 1 daraldığı bir yılı artışla kapattıklarını belirterek, yeni yılda hedeflerinin 30 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)