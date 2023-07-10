Türkiye'nin mücevher ihracatında lider BAE ve ABD oldu Türkiye'nin dünyadaki mücevher ihracatından altığı pay giderek artıyor. Mücevher ihracatı ilk 6 ayda 3 milyar doları aştı.

AA

Mücevher İhracatçıları Birliği (JTR) tarafından açıklanan TİM verilerine göre, mücevher ihracatı, haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,10 artışla 3 milyar 50 milyon dolara ulaştı.

5 yıllık süreçte yapılan bir analizde ise Türkiye küresel pazardan aldığı payı rekor oranda artırarak yüzde 4’den yüzde 7’ye yükseltti.

2018 yılında 110 milyar 688 milyon 492 bin dolar olan dünya mücevher ticaretinden Türkiye, 4 milyar 412 milyon 230 bin dolar pay alıyordu.

Koronavirüs salgını sürecinde küresel ticaret 72 milyar dolar, Türkiye’nin payı da 3 milyar dolar seviyelerine geriledi.

2022 yılında eski seviyelerini zorlayan küresel ticaret 110 milyar 518 milyon 378 bin dolar seviyelerine yükseldi.

Türkiye’nin küresel pazardan aldığı pay

Türkiye’nin küresel pazardan aldığı pay ise yüzde 100’e yakın artışla 8 milyar 169 milyon 939 bin dolara ulaştı.

Dahilde İşleme Rejimi etkisi

2023 ilk 6 aylık dönemine ülkeler bazında yapılan ihracat miktar ve FOB değeri olarak Dahilde İşleme Rejimi nedeniyle farklı hareketler sergiledi.

Mücevher ihracatında lider ülkeler

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yapılan ihracat miktar bazında yüzde 205 artışla 29,9 tondan 90 tona yükselirken değer bazında yüzde 58 artış gösterdi.

ABD’ye ihracat yüzde 347 artışla 40 tondan 181,8 tona yükselirken dolar bazında yüzde 9’luk artışla 505 milyon dolardan 550 milyon dolara yükseldi.

Hong Kong ve İsrail yine geleneksel pazarlarda yerini korurken İsviçre miktar olarak yüzde 475’lik artışla 1 tondan 6,3 tona, FOB değeri olarak da yüzde 991 artışla 29,8 milyon dolardan 325,6 milyon dolara yükseldi.

Meksika ile ilişkiler giderek gelişiyor ve Amerika kıtasındaki parlayan yıldız ilk 5 ülke arasında daha sık yer almaya başlıyor.

Mücevher ihracatında işçiliğin payı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mücevher İhracatçıları Birliği (JTR) Başkanı Burak Yakın, mücevher ihracatında pek çok değişkenin etkili olduğunun altını çizerek ve fuarlara vurgu yaparak, şu bilgileri paylaştı: