Türkiye'nin narenciye ihracatı 427 milyon dolara ulaştı

Naranciye, Türkiye'nin ihracatta güçlü olduğu alanlardan biri. Üretim verimliliği ve pazarın artan talebi ile başarısını yılın ilk 9 ayında artırmasını bildi.

Koronavirüs salgını sonrasında bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenlerin tercihi narenciye ürünleri oldu.

Türkiye'nin yılın 9 ayındaki narenciye ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre başarısını artırdı ve yüzde 14 artarak 427 milyon 29 bin dolara yükseldi.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) verilerine göre, geçen yılın ocak-eylül döneminde 727 bin 601 tonluk narenciye ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 15 artışla 840 bin 216 ton olarak gerçekleşti.

OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE YÜZDE 14'LÜK ARTIŞ YAŞANDI

Sektörün geçen yılın 9 ayında gerçekleştirdiği 373 milyon 678 bin dolarlık dış satım, 2021'in ocak-eylül döneminde yüzde 14'lük artışla 427 milyon 29 bin dolar oldu.

EN ÇOK SATILAN ÜRÜN LİMON OLDU

Sektörün, ocak-eylül döneminde en çok ihraç ettiği ürün, söz konusu dönemde yüzde 48'lik artış görülen ve 184 milyon 30 bin dolar gelir elde edilen limon oldu. Limonu, 146 milyon 775 bin dolarla mandalina, 51 milyon 257 bin dolarla greyfurt ve 44 milyon 798 bin dolarla portakal takip etti.

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK NARENCİYE GÖNDERDİĞİ ÜLKE RUSYA

Türkiye'nin bu dönemde en çok narenciye gönderdiği ülkeler 150 milyon 456 bin dolarla Rusya, 71 milyon 959 bin dolarla Irak, 32 milyon 438 bin dolarla Ukrayna oldu.

Suriye ise ocak-eylülde, geçen yılın aynı dönemine göre en fazla ihracat artışı kaydedilen ülke oldu. Suriye'ye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 528'lik artışla 6 milyon 56 bin dolarlık dış satım yapıldı.

Narenciyede en fazla dış satım yapan kentlerde ilk sıraları Mersin, Hatay, Şırnak, Adana ve Trabzon oluşturdu.

YENİ PAZARLAR İÇİN ÇALIŞMA YAPILIYOR

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, narenciye dış satımındaki yükselen ivmenin devam ettiğini belirterek, "Dünyadaki üretici ülkeler arasında yedinci sırada yer alıyoruz, önemli bir küresel oyuncuyuz. Bu üretim doğal olarak ihracata da yansıyor. Bazı ürünlerin ihracatında dünyada ikinci, bazı ürünlerde de üçüncü sıradayız." dedi.