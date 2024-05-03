Türkiye'nin Nisan 2024 ihracatı: 19,3 milyar dolar Türkiye ekonomisinin temel taşlarından biri olan dış ticaret verileri paylaşıldı. Nisan ayı ihracatı 19 milyar 271 milyon dolara yükseldi.

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ensonhaber.com

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) Ömer Halis Demir Konferans Salonu'nda düzenlenen bir programla nisan ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı'nın öncü verilerine göre, nisan ayında ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre sınırlı bir değişimle 19 milyar 271 milyon dolar oldu.

Bakan Bolat, nisan ayı ihracatını şu ifadelerle açıkladı:

İhracatımız nisanda 19 milyar 271 milyon dolara yükseldi. Bu (yıllık bazda) yüzde 0,13 artışa tekabül ediyor. Sınırlı artışın en önemli nedeni Ramazan Bayramı tatili.

"Nisanda ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı yüzde 66,1 oldu"

Bolat'ın 2024 yılı nisan ayı dış ticaret rakamlarına ait bilgilendirmesi şöyle oldu:

Nisan ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,13 artarak 19,3 milyar dolar gerçekleşti. Nisanda ithalatımız yüzde 4,2 artarak 29,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Nisanda dış ticaret açığımız, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,3 artarak 9,9 milyar dolar oldu. Nisanda ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı yüzde 66,1 oldu. Nisanda enerji hariç, ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı yüzde 73,8 oldu. Nisanda enerji ve altın hariç, ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı yüzde 77,4 oldu. Nisanda dış ticaret hacmimiz yüzde 2,6 oranında artarak 48,4 milyar dolara ulaştı.

"TL ile ihracat yapılan ülke sayısı 168 oldu"

2024 yılı Nisan ayında TL ile ihracat yapılan ülke sayısı 168, TL ile ihracat yapan firma sayısı 37 bin 58 oldu. 2024 yılı Nisan ayında TL ile yapılan ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,3 artış gösterdi.

2024 nisan ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler:

En fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler Almanya, ABD, İngiltere, İtalya ve Irak olarak sıralandı.

En fazla ihracat yapılan fasıllar:

En fazla ihracat yapılan fasıllar motorlu kara taşıtları, kazanlar ve makinalar ve mineral yakıtlar oldu.

Ömer Bolat OECD temaslarına değildi

Bakan Bolat, yaptığı konuşmada dış ticaret rakamlarını aktarmadan önce Paris'te düzenlenen OECD toplantısındaki temaslarına değindi. Bakan Bolat, burada Avrupa Birliği (AB) Ticaretten Sorumlu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile ikili bir görüşme yapığını belirtti. Görüşmelerinde, AB ile Türkiye arasında Bakanlar düzeyinde Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu toplantısının yapılmasına karar verildiğini belirtti. Bolat Singapur Sürdürülebilirlik, Çevre ve Ticaret Bakanı Grace Fu ile ve Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile de görüştüklerini beyan etti. İkili ilişkileri karşılıklı olarak 4 milyar dolara çıkarmak için büyük bir istekleri olduğunu beyan etti.

İsrail'le ilişkiler

Bolat İsrail'le ekonomide yeni bir aşamaya geçme kararı alındığını da sözlerine ekleyerek şu ifadeleri kullandı: