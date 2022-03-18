Türkiye’nin ocak ayı uluslararası yatırım pozisyonu açıklandı

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2022 Ocak sonunda -238,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayı uluslararası yatırım pozisyonu verilerini açıkladı.

YURT DIŞI VARLIKLAR YÜZDE 2,2 AZALDI

2022 Ocak sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2021 yıl sonuna göre yüzde 2,2 oranında azalışla 286,3 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 0,3 oranında artışla 524,6 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2021 yıl sonunda -230 milyar ABD doları iken 2022 Ocak sonunda -238,3 milyar ABD doları seviyesinde kayıtlara geçti.

REZERV VARLIKLAR KALEMİ YÜZDE 1,3 GERİLEDİ

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2021 yıl sonuna göre yüzde 1,3 oranında azalışla 109,7 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi yüzde 2,7 oranında azalışla 117,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 1,8 oranında azalışla 50,6 milyar ABD doları oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2021 yıl sonuna göre yüzde 0,8 oranında azalışla 120,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

PORTFÖY YATIRIMLARI YÜZDE 1 AZALDI

Portföy yatırımları 2021 yıl sonuna göre yüzde 1 oranında azalışla 95 milyar ABD doları oldu.

YABANCILARIN HİSSE SENEDİ YÜZDE 1,1 ARTTI

Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2021 yıl sonuna göre yüzde 1,1 oranında artışla 18,6 milyar ABD doları olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 3 oranında azalışla 3,4 milyar ABD doları oldu.

HAZİNENİN TAHVİL STOKU YÜZDE 1,8 AZALDI

Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 1,8 azalışla 44,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2021 yıl sonuna göre yüzde 1,2 oranında artarak 308,8 milyar ABD doları oldu.

YABANCILARIN YURT İÇİNDEKİ YABANCI PARA MEVDUATI ARTTI

Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2021 yıl sonuna göre yüzde 2,1 oranında artarak 35,5 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı yüzde 7,7 oranında artarak 10,4 milyar ABD doları oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 1,2 oranında azalarak 65,8 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 0,7 oranında azalarak 96,5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.