Türkiye’nin ödeme yöntemi TROY'un kullanım alanları yaygınlaşıyor

Türkiye kendi ödeme yöntemini devreye sokmaya hazırlanıyor. Tüm banka ve ATM lerde geçerli olacak kartın yardımlarda da devreye girmesine çalışılıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, tüketicilere ve kamu bankalarına "TROY" çağrısında bulunmuş kartlı ödeme sistemleri alanında yerli sistemi önermişti.

Türkiye’nin Ödeme Yöntemi TROY'un yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

TROY, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından geliştiriliyor.

Emeklilere ve kamu çalışanlarına verilecek bireysel kartlar, çiftçi kartları, esnaf ve KOBİ'lere yönelik ticari kartların TROY logolu olacak.

Sistem, ödemeler pazarının tümüne sahip

TROY, 2017 yılında milli kartlı ödeme sistemi olarak sunuldu. TROY’un 26 banka, 5 elektronik para kuruluşu olmak üzere toplam 31 üyesi bulunuyor ve bu üyeler Türkiye kartlı ödemeler pazarının yüzde 100'ünü temsil ediyor.

Karta başvuru altyapısının sağlamasına çalışılıyor

TROY banka kartı veya kredi kartı almayı isteyen her tüketicinin, istisnasız bu ürüne ulaşabilmesi amacı doğrultusunda bankaların tüm satış kanallarında TROY Banka Kartı ve TROY Kredi Kartı'nı ayrıştırarak başvuru altyapısı sağlamasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Kızılay Kart da sisteme dahil ediliyor

Türkiye Kızılay Derneği'nin ihtiyaçları çerçevesinde tasarlanan Kızılay Kart'ın da TROY kart olmasına yönelik çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

Finansal İstikrar Komitesi'nde TROY kararları

TROY kartları Finansal İstikrar Komitesi'nin gündeminde de yer aldı. Komite'nin 6'ncı toplantısında alınan karar doğrultusunda oluşturulan çalışma grubu tarafından TROY kart şemasının kullanımının yaygınlaştırılmasına ilişkin yapılan çalışmalar üyelere sunuldu.

Yardım ve destekler de sistemden geçecek

Devlet yardımları, sosyal yardımlar ve bursların da ilgili kuruluşlar tarafından TROY ön ödemeli kartlara yüklenmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

Bireysel kredi kartı, ticari kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kart olarak farklı ürün gruplarında verilebilen, temassız ödeme Android cihazlarda mobil temassız ödeme teknolojilerini de içinde barındıran TROY ürünleri, Türkiye’de 18 banka ve 3 elektronik para kuruluşundan alınabiliyor. Türkiye’deki tüm pos cihazlarında, ATM’lerde ve e-ticaret sitelerinde kullanılabiliyor.

1,9 milyon ATM’de geçerli

Türkiye’de faaliyet gösteren üye iş yeri anlaşması yapan bütün bankalar TROY üyesi. Buna ek olarak Discover ödeme şeması işbirliği aracılığı ile sunulan kartlar ile dünyanın 185 ülkesinde yaklaşık 41 milyonun üzerinde iş yerinde ve 1,9 milyon ATM’de geçiyor.

"Kurumsal yapıyı güçlendirecek adımları atmayı sürdürüyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de Twitter adresinden sistemle ilgili hedeflerini aktararak "Finansal İstikrar Komitesi’ndeki ana gündem başlıklarımızdan biri olan Türkiye’nin Ödeme Sistemi TROY’un yurt içinde ve yurt dışında yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalarımıza devam ediyor, kurumsal yapısını güçlendirecek adımları atmayı sürdürüyoruz." mesajını paylaştı.