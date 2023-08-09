Türkiye'nin orkinos ihracatı 6 ayda 40 milyon dolar döviz getirdi Su ürünleri ihracatında orkinos balığının ayrı bir yeri var. Türkiye'nin avlanma kotasının yükseltilmesi ile birlikte bu alanda da elde edilen gelirde artış yaşandı.

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Su ürünlerinde önde gelen ihracat kalemlerinden orkinosta ihracat geliri, Türkiye'nin avlanma kotasının yükseltilmesinin sonucu olarak yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artışla arttı.

Orkinosta 2023'ün ilk yarısında ihracat geliri 28 milyon dolardan 40 milyon dolara çıktı.

2023 sonunda orkinos ihracatının 150 milyon dolara ulaşması planlanıyor.

Her yıl mayıs sonunda Akdeniz'e açılan Türk balıkçılar, Uluslararası Atlantik Orkinoslarını Koruma Komisyonu (ICCAT) tarafından belirlenen ülke kotası kadar orkinos yakalıyor.

Orkinoslar Ege'deki çiftliklere getiriliyor

Balıklar, büyütülmek üzere Ege Denizi'ndeki çiftliklere getiriliyor. Orkinosların avcılığı kadar çiftliklere getirilmesi de zorlu bir yolculukla mümkün oluyor.

Ton balığı olarak da bilinen orkinoslar, sardalya, kolyoz ve uskumru gibi organik yemlerle besleniyor.

Ağırlıkları 250-600 kilogram

Ağırlıkları 250-600 kilogram olan balıklar, aralık ayında Japonya'dan Ege Denizi'ne gelen "fabrika gemilerde" işlenerek, buradan ihracata gönderiliyor.

Türkiye'nin orkinosta en büyük pazarı: Japonya

Türkiye'nin orkinosta en büyük pazarını Japonya oluşturuyor.

Orkinostan suşi ve saşimi yapılıyor

Japonya'dan yoğun talebin geldiği orkinoslar, bu ülkenin geleneksel yemekleri suşi ve saşimi yapımında kullanılıyor.

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında kurulu orkinos çiftliğinde mühendis olarak çalışan Emre Ulucan, zorlu orkinos avcılığı sürecini anlattı.

Malta'dan Karaburun'a zorlu yolculuk

Bu yıl mera olarak belirledikleri Malta açıklarında 26 Mayıs ile 30 Haziran tarihleri arasında yasal kotalar kapsamında bereketli bir av dönemi geçirdiklerini ifade eden Ulucan, yaklaşık 565 ton ağırlığında 7 bin orkinosun avlanarak Karaburun açıklarındaki çiftliğe getirildiğini söyledi.

Nakil işlemi 1 ay sürüyor

Ulucan, bir ay süren nakil işleminin zor ve riskli bir operasyon olduğuna işaret etti.

Balıkların bulunduğu ağların 25 metre derinliğinde olduğunu, Karaburun açıklarında deniz derinliğinin ise yer yer 15 metreye düştüğünü belirten Ulucan, bu bölgelerden geçiş yaparken dalgıçların su altında kafesleri yukarıya doğru topladığını ifade etti.

Bir kafeste 1.500 orkinos bekleniyor

Bu süreçte kafeslerdeki en küçük yırtığın dahi tüm emeklerin boşa gitmesine neden olacağını söyleyen Ulucan, taşınan orkinosların çiftlikteki kafeslere aktarıldığını, burada her bir kafeste yaklaşık 1.500 orkinosun beslenmesi sürecine başlandığını dile getirdi.

"Orkinoslar heybetli görünse de narin canlılar"

Toplam 7 bin orkinosun günde ortalama 70 ton sardalya, kolyoz ve uskumru gibi yem balıklarıyla beslendiğini anlatan Ulucan, dedi.

Orkinoslar heybetli görünse de aslında narin canlılardır. Ağlardaki herhangi bir yırtık ya da potluk sürtünmeden dolayı bu canlıların ölümüne yol açabilir. Bu nedenle önlem alıyoruz. Dalgıçlarımız düzenli olarak kafes sistemini kontrol ederek gerekli tamiratı yapıyor.

"Türkiye'nin orkinos kotası da yüzde 12 artırıldı"

ICCAT tarafından belirlenen orkinos avlanma kotalarının sıkı bir şekilde denetlendiğini belirten Ulucan, şu bilgiyi verdi:

Uluslararası avlanma kotalarının iyi takip edilmesi sayesinde doğadaki orkinos stoku son yıllarda artış gösterdi. Bu artışın meyvesi olarak diğer ülkelerle birlikte Türkiye'nin orkinos kotası da yüzde 12 artırıldı.

"Türkiye, orkinosta dünyanın en büyük 5 üreticisinden biri"

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan da Türkiye'nin orkinosta dünyanın en büyük 5 üreticisinden biri olduğunu ifade etti.

İhracatın, 2023'ün ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artış kaydederek 28 milyon dolardan 40 milyon dolara çıktığını söyleyen Kızıltan, en büyük pazar olan Japonya'ya satışların yüzde 61 arttığını, Güney Kore, ABD ve İtalya pazarlarında da büyüdüklerini dile getirdi.

"Orkinoslar, zorlu bir avcılık ve yetiştiricilik sürecinden sonra mutfaklara giriyor"

Kızıltan, orkinosların zorlu bir avcılık ve yetiştiricilik sürecinden sonra mutfaklara girdiğini belirterek şunları kaydetti: