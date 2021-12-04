Türkiye'nin Ortadoğu ihracatı 25 milyar dolar

TİM verilerine göre Ortadoğu ülkelerine yapılan ihracat ocak-kasım döneminde yüzde 18,6 arttı ve 24 milyar 904 milyon 981 bin dolar oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, yılın ilk 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,8 artarak 151 milyar 800 milyon 621 bin dolardan 203 milyar 141 milyon 161 bin dolara çıktı.

ORTADOĞUYA EN FAZLA KİMYEVİ MADDELER İHRAÇ EDİLDİ

Söz konusu dönemde Ortadoğu ülkelerine en fazla kimyevi maddeler ve mamulleri, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, çelik, mobilya, kağıt ve orman ürünleri ve mücevher ihracatı yapıldı.

Ortadoğu ülkelerine ocak-kasım döneminde yapılan ihracatta kimyevi maddeler ve mamulleri, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, çelik, mobilya, kağıt ve orman ürünleri ve mücevher ihracatının payı yüzde 52,8 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde Ortadoğu ülkelerine 3 milyar 570 milyon 787 bin dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı gerçekleşirken, 3 milyar 234 milyon 885 bin dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ve 2 milyar 910 milyon 784 bin dolarlık çelik ihracatı yapıldı.

EN FAZLA DIŞ SATIM IRAK'A

Ortadoğu'nun Türkiye ihracatından aldığı pay yılın ilk 11 ayında yüzde 12,26 oldu. Türkiye, bu dönemde Ortadoğu ülkeleri arasında en fazla dış satımını Irak'a yaptı. Irak'a yapılan ihracat bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,3 artarak 6 milyar 545 milyon 758 bin dolardan 8 milyar 7 milyon 574 bin dolara yükseldi.