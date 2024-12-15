Türkiye'nin otobüs, minibüs ve midibüs ihracatında rekor

AA & Ensonhaber

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin verilerine göre, otomotiv sektörünün alt gruplarından olan otobüs, minibüs ve midibüs ihracatında, Türk üreticiler 11 ayda 86 ülke ile özerk ve serbest bölgeler de dahil olmak üzere dış satım gerçekleştirdi. Bu ihracat, toplam otomotiv ihracatının yüzde 6,9’unu oluşturdu.

Geçtiğimiz yıl 2 milyar 305 milyon 845 bin dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek dış satımına ulaşan sektör, 2024’ün 11 ayında 2 milyar 311 milyon 670 bin dolarlık ihracat gerçekleştirerek, yıl bitmeden yeni bir rekor kırmayı başardı.

EN FAZLA İHRACAT FRANSA'YA

Ocak-Kasım 2024 dönemi itibariyle, otobüs, minibüs ve midibüs üreticileri en fazla dış satımı Fransa'ya gerçekleştirdi. Fransa'ya yapılan ihracat, 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 15 artış göstererek 440 milyon 149 bin dolara yükseldi. İtalya ise ikinci sırada yer alırken, bu ülkeye yapılan dış satım yüzde 8,8 azalarak 233 milyon 195 bin dolara geriledi.

Geçen yılın aynı döneminde 266 milyon 790 bin dolar ihracat yapılan Almanya, bu yılın 11 ayında yüzde 36'lık bir düşüşle 168 milyon 969 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi ve üçüncü sırada kaldı.

BİRLEŞİK KRALLIK'A OTOBÜS DIŞ SATIMI YÜZDE 62 ARTTI

Otobüs, minibüs ve midibüs üreticilerinin en fazla ihracat yaptığı dördüncü ülke olan Birleşik Krallık'a yapılan dış satım, Ocak-Kasım 2024 döneminde yüzde 62,43 artış göstererek 161 milyon 442 bin dolara yükseldi, önceki yıl ise bu rakam 99 milyon 391 bin dolarda kalmıştı.

Beşinci sıradaki İspanya'ya ihracat da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 artarak 158 milyon 5 bin dolara ulaşırken, geçen yılki ihracat 154 milyon 544 bin dolardı.

ABD, yüzde 94 artışla 146 milyon 928 bin dolarla altıncı sırada yer alırken, Polonya yüzde 49 artışla 109 milyon 197 bin dolarla yedinci, Sırbistan ise şaşırtıcı bir şekilde yüzde 359 artışla 99 milyon 67 bin dolarlık ihracatla sekizinci sıraya yükseldi.

Suudi Arabistan’a yapılan ihracat ise 2023 yılına kıyasla yüzde 1275 artarak 97 milyon 565 bin dolara çıkarken, geçen yıl sadece 7 milyon 93 bin dolar ihracat yapılmıştı.

Romanya'ya yapılan ihracat ise yüzde 41 azalarak 59 milyon 951 bin dolara gerileyerek 10. sırada yer aldı, geçen yıl bu rakam 102 milyon 124 bin dolardı.